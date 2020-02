“La fin de ‘The knot’ est inattendue; tout prend un tour au dernier moment”

L’histoire avec plus de mystère d’Atresplayer Premium atteint son dernier chapitre. La plateforme de paiement d’Atresmedia vient de sortir ce dimanche 16 février dernier épisode de la première saison de ‘The knot’, la fiction produite par Diagonal TV («Matadero», «La Catedral del Mar», «Sans identité», «Amar es para siempre») et avec Natalia Verbeke, Miquel Fernández, Cristina Plazas et Oriol Tarrasón. C’est dans cet épisode que se dévoile enfin le grand mystère qui a centré les intrigues des douze chapitres qui composent ce lot: Qui a tué Cristina Arias et pourquoi l’a-t-elle fait? De plus, dans cet épisode final, nous avons également connu le sort de tous les personnages qui jouent dans le projet.

Certains de ces personnages Ils sont incarnés par de jeunes visages comme Berta Galo, Marcos Ruiz, Astrid Janer et Javier Morgade. Précisément, FormulaTV a pu discuter avec ce dernier de ce résultat attendu. L’interprète, qui se met à la place de Fede dans «Le nœud» et que l’on a pu voir dans d’autres projets tels que «Six sœurs», «Servir et protéger», «Droit de rêver» ou «La vérité», a fait le point de son travail sur ce projet et a donné les clés du dernier épisode de cette série, dont la première saison est entièrement disponible dans Atresplayer Premium. L’acteur avance également ses prochains projets et analyse avec nous le paysage audiovisuel actuel.

Quel équilibre faites-vous de la première saison de «The knot»?

Je l’ai beaucoup aimé. Je pense que la série est très bonne, très prudente, les acteurs sont également parfaits … Bref, j’ai vraiment aimé le faire et le regarder.

Y avait-il une certaine responsabilité en tant qu’acteur que “ The Knot ” était la première série Atresplayer Premium originale?

La pression en tant que telle, je ne sais pas, parce qu’en fin de compte, vous allez faire votre travail du mieux que vous savez. Mais il est très gratifiant de faire confiance au produit de manière à être le premier lancement exclusif de la plateforme.

Souhaitez-vous que la série passe à Antena 3?

Oui, nous avons parlé au sein de l’équipe et nous aimerions le faire. Nous avons pensé que c’était une bonne idée de le lancer sur une plate-forme, mais évidemment, plus les gens nous voient, mieux c’est.

J’ai vraiment aimé jouer à Fede dans ‘The Knot’

Quel genre de commentaires avez-vous eu de la série?

J’ai reçu sur des réseaux. Bien que je n’aie pas reçu beaucoup de commentaires de personnes qui ne l’aiment pas, même si je suppose qu’il y en aura comme avec tout. Cela a été très cool et il y avait beaucoup de gens qui essayaient de vous poser des questions sur les prochains chapitres. Vous téléchargez une histoire et soudain quelqu’un vous demande: “Qui a tué Cristina?”

Dans «The knot», vous incarnez Fede. En tant qu’acteur, qu’est-ce que cela signifie de jouer un personnage avec autant de poids dans l’histoire?

C’était génial, car Fede a vraiment vécu tout ce qui est arrivé à sa famille en essayant d’être très responsable. Quand des choses vous arrivent comme si vos parents trichent, vous découvrez que les cornes sont avec quelqu’un que vous connaissez, vous avez un accident, votre sœur a une grave maladie mentale … J’ose dire celle de la famille Becquer, Fede Il était le seul à être un peu plus en sécurité (rires). J’ai donc beaucoup aimé le personnage parce que je devais vraiment essayer de garder ma tête stable à bien des égards et les témoignages que nous avons joué un peu pour avoir une rancune d’avoir eu la responsabilité d’être vraiment responsable quand il est enfant. Le témoignage le dit tel quel: “Les enfants ne devraient pas être responsables des problèmes des parents”. J’ai vraiment apprécié jouer ce personnage.

Un personnage est-il plus profond qu’il n’y paraît dans les premiers épisodes de la saison, non?

Bien sûr. Une chose est ce que vous voyez ou ce qui est dit dans les témoignages, où les personnages peuvent parler à la première personne de la façon dont ils ont vécu ces choses; Et une autre chose est tout ce que vous travaillez derrière pour le faire. La vérité est qu’il était un personnage très profond.

Les témoignages vous ont aidé à en apprendre un peu plus sur ce personnage, non?

Bien sûr. Et aussi lorsque vous lisez les scripts, comprenez ce qui se passe, car une chose est que vous lisez ce qui se passe et que vous devez le défendre, mais bien sûr, c’était comme écouter l’opinion directe du personnage, c’est comme lui parler, vous savez quoi Que dites-vous dans une interview?

Pour Fede sa sœur est fondamentale, devient-il son deuxième père quand il voit tout ce qui se passe dans la famille?

Oui, car c’est vraiment lui qui se soucie d’elle et qui essaie de surveiller ses excès, mais jamais d’un point de vue autoritaire. Par exemple, lorsque Mia est admise, elle passe un mauvais moment et demande à un petit-déjeuner en famille, car elle demande si elle peut aller la voir, mais elle comprend qu’elle devrait être là où elle est. Il prend sa responsabilité d’une certaine manière.

Car le personnage commence à voir un changement quand il commence à découvrir toutes les déceptions, non?

Bien sûr, parce que le monde s’effondre. Dans les premiers témoignages, il avait parlé de son père disant qu’il était le meilleur, un exemple à suivre, qu’il n’avait jamais menti … puis il se rend compte qu’il mentait depuis longtemps. Lorsque toutes ces valeurs sont brisées, il y a un changement et une réaction dans le personnage, il doit y avoir une réponse.

Comment Fede et vous affrontez-vous en tant qu’acteur au moment où Rebeca (Cristina Plazas) est accusée d’avoir tué Cristina?

En tant qu’acteur, j’aimais le lire. Et du point de vue de Fede, j’ai travaillé sur lui comme la plus grande et absolue déception, car il l’a défendue à mort, a menti à la police pour elle et l’a découvert soudainement. Ce qui est vraiment il y a un vide, car ce dont Fede avait besoin, c’était de réponses pour un tube. Jusqu’à ce que j’aie ces réponses, il y avait une déception, mais il n’y avait rien de concret, juste le besoin de savoir.

L’une des révélations de la fin sera vue dans une scène que j’ai mise en vedette avec Cristina Plazas

Dans la série, nous voyons Mia amoureuse et commence son histoire, mais pas Fede, auriez-vous aimé explorer cette partie?

Oui. En fait, j’ai fait le casting avec le personnage de Lola (Astrid Janer) et c’était une scène dans laquelle on a vu que Fede et Lola allaient avoir une liaison, mais on comprend que tout serait déjà très consanguinité: parents avec parents et les enfants avec les enfants. Ce serait comme «Los Serrano 2.0».

Lorsque vous travailliez sur la série, vous ne saviez pas comment cela allait se terminer ou qui allait être le tueur, comment cela fonctionnait-il?

Très cool, car nous avions aussi des secrets entre nous: il y avait des choses que certains personnages d’autres connaissaient et que les personnages eux-mêmes ne connaissaient pas. Par exemple, Cristina Plazas n’a découvert que Silvia, qui jouait sa sœur, était morte jusqu’au chapitre sept ou huit, elle pensait que le personnage existait.

Comment définiriez-vous la fin? Êtes-vous satisfait de la fin de votre personnage?

C’est inattendu, car vraiment tout au long de la série, ils vous disent quelque chose qui prend alors une tournure absolue. C’est un résultat très surprenant. J’ai beaucoup aimé parce que tout tourne au dernier moment. Quand il semble que tout est déjà compté, mais non. Je pense que les gens vont aimer ça.

J’aime la fin de mon personnage, mais je souhaite que Fede ait eu un peu de romance. Mais j’aime ça parce que l’une des dernières révélations est dans une de mes scènes avec Cristina Plazas, donc en finale j’ai vraiment aimé.

Comment cela fonctionne-t-il avec des actrices aussi chères et reconnues en Espagne que Cristina Plazas ou Natalia Berbeke?

J’ai adoré, car ils sont aussi super humbles et ouverts. C’est un plaisir de travailler avec eux et avec Miquel Fernández et Oriol Tarrasón également. Personnellement, j’ai beaucoup appris en les regardant et en leur parlant. Ce sont des gens dont je garderai longtemps le souvenir.

Nous vous avons vu dans de nombreuses séries quotidiennes et ‘The Knot’ est une série hebdomadaire, avez-vous remarqué le changement de rythme de travail?

Bien sûr. À la fin de la journée, vous enregistrez tellement que vous restez silencieux lors de la résolution. C’est quelque chose de vraiment bien parce que vous apprenez beaucoup. Dans les heures de grande écoute, vous disposez de beaucoup plus de temps, à la fois pour préparer chaque scène et pour travailler avec l’équipe technique. Vous avez beaucoup plus de temps pour travailler à chaque point.

Êtes-vous sous-évalué la série quotidienne par rapport à celles diffusées en prime time ou sur des plateformes?

J’ai toujours consommé les deux et je pense que vous devez comprendre qu’ils ont des différences de format et de sexe. Je ne pense pas que l’un soit pire ou meilleur qu’un autre. Vous l’aimerez peut-être plus ou moins, mais c’est comme tout, que chacun a ses propres caractéristiques. Quiconque aime avoir des personnages à suivre au jour le jour parce qu’il divertit, choisira un quotidien plutôt que de suivre un prime. Ce sont des produits de grande qualité.

J’ai participé à une série Netflix et j’ai travaillé dans une fiction américaine

De plus, les fictions quotidiennes finissent par être une véritable carrière d’acteurs.

Je pense que oui, au moins je le vis de cette façon et j’ai beaucoup appris au quotidien. J’adore faire tous les jours et je veux les refaire.

En tant que jeune acteur, avez-vous du mal à trouver des opportunités aujourd’hui?

Il y a beaucoup de mouvement, je ne peux vraiment pas me plaindre. Je viens d’une très bonne année. Quand j’ai commencé à enregistrer «The knot», j’ai dû combiner les premiers mois avec l’enregistrement d’une autre série en prime time. À la fin de l’année, j’ai participé à une série Netflix et fait mon premier travail international. Je suis allé à Prague pour travailler pour une série américaine. Je pense qu’il y a une offre d’emploi.

Les frontières se cassent un peu, non?

Oui, j’ai fait quelques travaux, qui ont été mes premiers travaux en anglais. Ce ne sont pas de très grandes choses, mais elles m’ont apporté beaucoup de choses.

Nous voyons de nombreux acteurs qui participent à des émissions de talents ou des programmes de divertissement, vous verriez-vous sauter à la télévision elle-même?

Pourquoi pas? Ce sont des choses auxquelles je ne pense pas, je ne fais que marcher et couler. Tout ce qui me vient, selon ce que je ressens et me vois, je décide.

Quels projets avez-vous pour 2020?

En ce moment, je suis finaliste pour quelques très bons projets, qui ne peuvent toujours pas être confirmés. Je teste actuellement. Je suis très content car mon travail me plaît.

