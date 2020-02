La fin d’une époque: Bob Iger quitte le fauteuil de PDG à Disney

Dans une annonce surprise, Disney a annoncé que Bob Iger démissionnera de son poste de PDG de l’entreprise et assumer le rôle de président exécutif, laissant son poste à Bob Chapek, qui était déjà en charge des expériences et produits Disney.

Dans son nouveau rôle de Chapek en tant que PDG, il supervisera directement tous les secteurs d’activité et fonctions d’entreprise de la Société. M. Chapek informera le président exécutif, M. Iger et le conseil d’administration. Il sera nommé membre du Conseil à une date ultérieure. Un nouveau responsable des parcs, expériences et produits Disney sera nommé à l’avenir. Iger sera président exécutif jusqu’à la fin de son contrat jusqu’en 2021

«Avec le lancement réussi de l’activité de consommation directe de Disney et l’intégration de Twenty-First Century Fox en cours, je pense que c’est le moment optimal pour la transition vers un nouveau PDG. J’ai la plus grande confiance en Bob et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois, alors qu’il assumera ce nouveau rôle et approfondira les activités et les activités mondiales de Disney à multiples facettes, tout en continuant à se concentrer sur les efforts créatifs de la société », a déclaré Iger. dans une déclaration.

Au moment de l’annonce, les actions Disney ont chuté d’environ 1,5% après les heures.

En développement.

