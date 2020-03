La finale de ‘Arrow’ a presque changé l’histoire de Batman, Captain America Returns & More / Film de Rob Liefeld

Quand est-ce que Le faucon et le soldat d’hiver reprendre le tournage? Comment la finale de la série originale de La Flèche presque changer l’histoire de DC? Qu’est-ce que Oiseaux de proie écrivain comique Gail Simone penser à Jared Leto«S Joker? Comment est Les éternels toujours en cours d’élaboration pendant la pandémie de coronavirus? Vous voulez voir un super Oiseaux de proie cascadeur qui Margot Robbie s’est apparemment fait elle-même? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Sebastian Stan a révélé qu’il ne sait pas quand Le faucon et le soldat d’hiver la production reprend.

DC Kids Camp est un nouveau programme d’activités à la maison organisé par des créateurs de bandes dessinées / livres pour les enfants qui rentrent de l’école.

Le Titan fou Thanos affronte J. Robert Oppenheimer dans cette version bizarre de Epic Rap Battles of History.

Une première idée pour La Flèche finale de la série avait à l’origine Oliver Queen inspirer Bruce Wayne devenir Homme chauve-souris.

J’ai acheté un tas de ces rouleaux de papier toilette en guise de plaisanterie lorsque Rooker est venu pour Noël il y a quelques années – je les ai mis dans toutes les salles de bain de la maison. Je n’ai jamais pensé que nous allions vraiment devoir les utiliser, mais nous y voilà. ? pic.twitter.com/0vC1q3CsO3

– James Gunn (@JamesGunn) 25 mars 2020

gardiens de la Galaxie réalisateur James Gunn a du papier toilette avec le visage de Yondu acteur Michael Rooker.

Vault Comics offre deux numéros gratuits aux lecteurs qui achètent une carte-cadeau dans leur librairie de bandes dessinées locale.

Artiste Raf Grassetti créé ces rendus 3D exceptionnels de la Batman: la série animée méchants.

Dark Horse Comics aide les magasins de bandes dessinées en difficulté en réduisant les produits et en offrant des retours sur 90 jours.

