La finale de la saison 1 de «Evil» aidera à résoudre le puzzle des titres d’épisodes numérotés

Parlez du diable dans les détails.

Alors que Kristen, David et Ben du Mal utilisent l’ancien codex pour explorer la hiérarchie des (présumés!) Démons sur Terre, les téléspectateurs du drame de première année acclamé de CBS ont leur propre mystère à résoudre.

Les créateurs de la série, Robert et Michelle King, ont précédemment partagé avec la colonne Inside Line de TVLine: «Il y a un puzzle enfoui dans chacun des épisodes, à l’exception du pilote. Les chiffres ont à voir avec la résolution de ce casse-tête. »

Les «numéros» auxquels ils se réfèrent sont intégrés dans les titres des épisodes, qui à ce jour ont été «Genesis 1» (le pilote), «177 minutes», «3 étoiles», «Rose390», «31 octobre», «Let x = 9 »,« Vatican III »,« 2 pères »,« Exorcisme partie 2 »,« 7 Swans a Singin ‘»et« Room 320 ».

Le titre de cet épisode de jeudi prochain est «100 jours», tandis que celui de la finale de la saison 1 (diffusée le 30 janvier)… n’a pas encore été révélé.

Interrogé sur le mystère basé sur les titres, Robert King a déclaré à TVLine dimanche lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association: «Il y a quelque chose dans la finale qui va rassembler toutes les pièces du puzzle et les titres d’une manière qui doit être résolu. “

Pas que vous le deviez.

“Écoutez, si vous ne voulez pas vous impliquer, vous ne serez pas gêné par cela”, a déclaré King. “Mais si vous voulez vous impliquer, il y aura quelque chose – et j’espère que les gens seront heureux qu’il y ait quelque chose.”

À propos de l’ajout de cette couche supplémentaire d’engagement des téléspectateurs (comme nous devons le noter, Blindspot de NBC a fait de même avec les titres d’épisodes), King a déclaré: «Ce n’est pas comme si nous écrivions et ne savions pas ce que nous faisons, comme certaines années de Lost. Nous savons ce que nous faisons. “

