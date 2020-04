La finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy a fait référence à George O’Malley de la manière la plus belle

George O’Malley (T.R. Knight) est peut-être décédé lors de la première de la saison 6 de Grey’s Anatomy, mais il semble que l’héritage de la stagiaire préférée de Miranda Bailey (Chandra Wilson) continue de vivre dans le cœur des fans. Dans la finale de la saison 16 le 9 avril, la série Shondaland faisait référence à George lors de la naissance du fils nouveau-né d’Amelia Shepherd (Caterina Scorsone). Et en gros, lorsque les téléspectateurs de Grey’s Anatomy ont réalisé que la scène était un retour subtil à 007, tout le monde a fondu en larmes.

La finale de la saison 16 de «Grey’s Anatomy» faisait référence à George lorsque Bailey a aidé Amelia

T.R. Knight en tant que George O’Malley dans ‘Grey’s Anatomy’ | Frank Ockenfels / Walt Disney Television via .

Après un faux travail dans l’épisode précédent, Amelia a finalement accouché dans la finale de Grey’s Anatomy Season 16. Mais comme prévu, il y a eu quelques bosses sur la route. Amelia a choisi de ne pas avoir de péridurale, car elle contient du fentanyl et elle est accro. Pendant ce temps, le père de son enfant, Atticus «Link» Lincoln (Chris Carmack), a été appelé pour remplacer la hanche de Richard Webber (James Pickens Jr.).

Néanmoins, Amelia avait The Pregnancy Club, car Bailey était là pour lui tenir la main. C’est déjà un moment touchant. Mais ensuite Bailey grimpe derrière Amelia dans le lit d’hôpital pour la soutenir pendant le travail. Cela a rappelé quand George a fait exactement la même chose pour Bailey dans Grey’s Anatomy Season 2, Episode 17 – alias la deuxième moitié de l’épisode de la bombe intitulée “Comme nous le savons.”

Dans l’épisode de 2006, Bailey était en travail mais elle a refusé de pousser parce que son mari à l’époque n’était pas là. Il a eu un accident en se rendant à l’hôpital. Mais peu importe, George était là pour soutenir son mentor lorsqu’elle a donné naissance à William George Bailey Jones.

Les fans de “Grey’s Anatomy” réagissent au retour de George lors de la finale de la saison 16

Lorsque la finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy a montré Bailey sautant dans le lit d’hôpital avec Amelia, les fans ont immédiatement pris le rappel de George.

“BAILEY A JUSTE HOP DANS LE LIT DERRIÈRE AMELIA COMME GEORGE A FAIT À ELLE #GreysAnatomy”, a écrit un fan sur Twitter.

«OUI BAILEY! OUI GET DERRIÈRE AMELIA ET ÊTRE SON GEORGE! ” un fan a écrit sur Reddit. «Oh mon Dieu, les flashbacks qui m’ont donné étaient glorieux. RIP George, tu nous manques.

Pendant ce temps, les autres fans n’ont pas pu s’empêcher de devenir émotionnels après le retour.

«Lorsque Bailey a soutenu Amelia, tout comme George l’a fait pour elle lors de l’accouchement… tout mon cœur a fondu», a écrit un utilisateur de Reddit.

“Omg the george and bailey truc que bailey fait maintenant avec amelia m’a fait brailler les yeux”, a écrit un autre fan sur Twitter.

Krista Vernoff réagit au rappel de George lors de la finale de «Grey’s Anatomy»

Maintenant, les fans de Grey’s Anatomy ne sont pas les seuls à avoir déchiré lorsque le référencé George est apparu dans la finale de la saison 16. Dans une interview avec Deadline, la showrunner Krista Vernoff a parlé du moment du retour et a partagé sa réaction initiale lorsque l’idée a été présentée.

“J’adore cette scène où Bailey entre dans le lit avec Amelia, et nous rappelons quand George est entré dans le lit avec Bailey et c’est tellement beau”, a déclaré Vernoff. «Il a été présenté par Meg Mooney, qui fait partie de la série depuis 15 ans. Ça m’a fait pleurer quand elle l’a lancé, et ça me fait pleurer à chaque fois que je le regarde. »

Après avoir regardé 16 saisons de Grey’s Anatomy, il est toujours agréable de voir des hochements de tête subtils aux personnages préférés des fans qui ont raccroché leurs stéthoscopes depuis longtemps. Et bien sûr, le moment de boucler la boucle entre George, Bailey et Amelia était exactement ce dont nous avions besoin pour conclure la saison prochaine.

Lire la suite: “Grey’s Anatomy” reviendra-t-il pour la saison 17? La série Shondaland a plus d’histoires à raconter