La finale de la saison 5 de Legends Of Tomorrow a un titre hilarant

La finale de la saison 5 de Legends of Tomorrow est en production et le titre de l’épisode est hilarant.

Maintenant que l’événement de croisement Crisis On Infinite Earths a pris fin, Legends of Tomorrow peut officiellement lancer sa cinquième saison cette semaine. Cette saison devrait présenter les légendes de demain face aux répercussions de la célébrité, ainsi que le crossover auquel ils ont participé. Et bien que le premier épisode officiel de la cinquième saison de Legends of Tomorrow n’ait pas été diffusé, nous connaissons déjà le titre de la finale de la saison cinq de l’émission!

Dans un tout nouveau tweet du producteur exécutif Keto Shimizu présentant la page de script de la finale, nous avons appris que la finale de la saison cinq de Legends of Tomorrow perpétuera la tradition des titres d’épisodes ironiques. Vous pouvez consulter le titre de la finale de la saison cinq de Legends of Tomorrow ci-dessous.

Aaaand enfin, l’épisode 515 de #LegendsOfTomorrow est maintenant en production! Notre finale est écrite par moi-même et @morganfaust et dirigée par @kevmock pic.twitter.com/WKFVgE3bYW

– Keto Shimizu (@ketomizu) 17 janvier 2020

«Swan Thong» est évidemment un jeu de mots de «Swan Song», estimant que cette finale de Legends of Tomorrow présente quelque chose de vraiment beau. L’épisode est réalisé par Kevin Mock, l’un des réalisateurs les plus prolifiques de Legends of Tomorrow. Et comme prévu, la finale est écrite par Keto Shimizu et Morgan Faust.

Vous pouvez consulter le synopsis de l’épisode premier de la saison cinq de Legends of Tomorrow ci-dessous.

LUMIÈRES, CAMÉRA, ACTION – Sara (Caity Lotz), Ray (Brandon Routh) et Mick (Dominic Purcell) sont choqués de découvrir que les légendes sont devenues célèbres. Il semble que tout le monde, sauf Sara, aime les projecteurs, à tel point qu’ils invitent une équipe de documentaires à bord du Waverider à les filmer alors qu’ils enquêtent sur un étrange nouveau spot dans la chronologie. Les légendes découvrent que leur nouveau problème n’est autre que Raspoutine, qui se trouve être sorti tout droit de l’enfer, et il pourrait être plus difficile qu’ils ne le pensaient. Pendant ce temps, Constantine (Matt Ryan) pense qu’il connaît la raison de ces nouveaux blips et informe l’équipe qu’il ne sera pas facile de vaincre. Nick Zano, Maisie Richardson-Sellers, Tala Ashe, Jes Macallan et Olivia Swann jouent également le rôle principal. Kevin Mock a réalisé l’épisode écrit par Grainne Godfree & James Eagan.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

