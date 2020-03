La finale de la saison 5 de Superstore n’a pas été tournée avant l’arrêt de la production / film

De retour début mars, comme il y a des années, l’actrice America Ferrera a annoncé qu’elle quittait la série de comédie NBC Hypermarché après cinq saisons. Cependant, il semble que le départ prévu de son personnage Amy pourrait devoir attendre plus tard. C’est parce que, comme toutes les émissions tournées sur le backlot d’Universal Studios, la production sur Superstore a été suspendue en raison de problèmes de coronavirus, ce qui signifie que la finale de la saison n’a jamais eu l’occasion de tourner.

TV Line a appris que la finale de la saison 5 de Superstore n’avait pas été tournée avant l’arrêt de la production de la série. America Ferrera a annoncé que son dernier jour de tournage était vendredi dans une histoire Instagram. Comme il est peu probable que la production reprenne à temps pour terminer la saison, l’avant-dernier épisode de la saison fonctionnera comme la finale de la saison.

Qu’arrive-t-il alors au départ du personnage d’Amy Ferrera, Amy? L’actrice a mentionné dans son histoire Instagram (qui n’est plus disponible) qu’elle a supposé que la production pourrait reprendre après que toutes les inquiétudes concernant les coronavirus se seraient dissipées. Mais avec un porte-parole de NBC confirmant que la finale ne pourra pas terminer la saison, cela signifie qu’Amy ne partira pas pour le moment. L’équipe va-t-elle filmer l’épisode au cours de l’été et l’utiliser pour lancer la sixième saison de la série? Nous ne savons pas si les contrats permettront que cela se produise facilement, mais cela semble être le moyen le plus logique de régler la situation.

Pour l’instant, on ne sait pas comment le 21e épisode de Superstore mettra fin à la cinquième saison. Sera-ce une façon maladroite de terminer la saison? Nous imaginons que beaucoup d’émissions devront faire face à ce problème maintenant que la production a été arrêtée sur pratiquement toutes les émissions qui tournaient activement et avaient encore des épisodes à terminer. Mais j’espère que Superstore a une sorte de moyen de conclure temporairement les choses tout en permettant à America Ferrera d’avoir un bon départ à l’avenir.

Ce scénario est celui auquel Hollywood a déjà été confronté en raison des grèves syndicales de la Writer’s Guild of America, mais au moins c’était quelque chose pour lequel les studios pourraient être quelque peu préparés. La situation actuelle est sans précédent, et on ne sait pas dans combien de temps la production pourra reprendre sur tous les spectacles suspendus. Hollywood aura beaucoup de choses à régler une fois que cette crise aura suivi son cours, et nous espérons simplement qu’ils pourront se remettre aussi bien que possible.

