La finale de la série Arrow ferme le spectacle avec de faibles notes

La Flèche a atteint sa finale de la série hier soir, mettant fin à la course monumentale de huit saisons de l’émission DC. Les fans semblaient aussi vraiment aimer l’épisode, intitulé “Fadeout”, avec de nombreux éléments loués. De la palpitante allumeuse que John Diggle va devenir une lanterne verte à la scène finale émotionnelle entre Oliver et Felicity. Cependant, dans le département des notes, les choses n’étaient peut-être pas aussi impressionnantes que l’espérait The CW.

Selon Variety, la finale a attiré un total de 723 000 téléspectateurs, ce qui représente une baisse considérable de 20% par rapport à l’avant-dernier épisode de la semaine dernière. Pour être juste, c’était le pilote de porte dérobée pour le spin-off à venir Green Arrow et les Canaries, qui – comme nous l’avons noté à l’époque – a provoqué une recrudescence des cotes d’écoute. Les chiffres de “Fadeout” sont à peu près conformes à ceux du reste de la saison 8, à l’exception de “Crisis on Infinite Earths: Part 4”, bien sûr. La finale a également décroché une note de 0,3 dans la démo clé d’adultes de 18 à 49 ans, ce qui est le même que la semaine dernière.

Pourtant, il est évidemment un peu décevant que plus de gens ne se soient pas branchés sur le dernier opus de la série. Pour mettre les choses en perspective, la finale de la saison 7 – qui traitait du conflit d’Oliver avec sa sœur tordue Emiko – a attiré environ 100 000 téléspectateurs supplémentaires. Le faible chiffre de la finale est également loin des 4,14 millions de paires de globes oculaires qui ont attrapé le pilote de la série en 2012. Bien que, pour être honnête, ces chiffres élevés n’aient jamais été égalés lors de sa course.

Quant au documentaire spécial qui a précédé la La Flèche finale, “Arrow: Hitting the Bullseye”, qui a marqué un bon 0,2. note et réussi à capturer 663 000 téléspectateurs, ce qui signifie la grande majorité à l’écoute pour les deux.

Dans l’ensemble, l’avantage est que les téléspectateurs étaient intéressés de voir ce que “Green Arrow & the Canaries” a offert la semaine dernière, ce qui signifie qu’ils sont excités par la prochaine histoire qui se déroulera dans Star City, même s’ils ne l’ont pas fait prendre la peine de se présenter pour le dernier chapitre de celui-ci.