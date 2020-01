La finale de la série «Arrow» laisse entrevoir que Diggle deviendra une lanterne verte

La finale de la série d’Arrow suivra l’aperçu du croisement «Crisis on Infinite Earths» d’Oa, la maison du Green Lantern Corps, en laissant un dernier indice sur la connexion spéculée de John Diggle à l’organisation intergalactique d’application de la loi.

Pendant des années, le Arrowverse a abandonné le fil d’Ariane, pointant Dig (joué par l’acteur original David Ramsey) devenir un GL. Pendant “Elseworlds”, par exemple, le Flash de la Terre-90 a demandé à John pourquoi il ne portait pas sa “bague”. Et dans l’épisode de la flèche de la saison 7 “Spartan”, il a été révélé que le beau-père de John s’appelait le général Roy Stewart. John Stewart, bien sûr, est l’un des personnages de bandes dessinées de DC connus sous le nom de Green Lantern.

Dans une interview d’octobre 2019, Ramsey a déclaré: «Nous devons savoir ce qui se passe avec Green Lantern. Nous l’avons taquiné… un temps fou, nous devons donc mettre un bouton là-dessus. “

Eh bien, ce bouton arrive bientôt, TVLine peut le confirmer. Parce que lorsque nous avons récemment demandé à Ramsey si la dernière saison d’Arrow allait abandonner les dernières taquineries de Green Lantern, il a riposté avec enthousiasme: «Sans aucun doute. Vous allez absolument obtenir vos réponses. Et des réponses bien méritées. Nous en parlons depuis des années, et je pense que tout le monde d’ici la fin de la série sera très heureux. “

Le Green Lantern Corps est en fait le sujet d’une prochaine série HBO Max de Greg Berlanti, dont de nombreux projets télévisés incluent la supervision de l’Arrowverse. (Précédemment présenté comme «contrairement à tout ce qui est vu à la télévision», lors de la tournée de presse hivernale de TCA, il a été révélé que la série de streaming sans titre «s’étendra sur plusieurs décennies et se concentrera sur l’histoire d’origine de deux grandes lanternes vertes sur Terre», et impliquera également la personnage de Sinestro.)

Comme vous pouvez l’imaginer, Ramsey est ravi de ce que Berlanti a en magasin.

«J’en ai parlé à Greg, et ils ont un excellent plan. Cela semble fantastique », a-t-il déclaré à TVLine. «Les gens se battent pour voir cet univers, pour voir ce corp militaire venir en action, et je suis parmi les gens qui sont tellement excités.

“C’est génial pour la télévision, mec”, a-t-il dit avec enthousiasme. “Je veux dire, les gens vont être vraiment ravis de cette émission.”

La finale de la série Arrow est diffusée le mardi 28 janvier à 9 / 8c, à la suite d’une flèche d’une heure: Hitting the Bullseye preview special.

