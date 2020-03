La finale de Picard enfin présentée [SPOILERS] Retour à Starfleet

Star Trek: Picard a atteint sa première saison finale cette semaine, et il s’est avéré être un épisode extrêmement populaire auprès des fans. D’une part, il n’y avait pas de sécheresse oculaire dans la maison alors que Jean-Luc a succombé à sa maladie terminale – et est ensuite né de nouveau comme androïde – et Data a reçu un dernier adieu. Il y a eu aussi de grands moments de punch-the-air, y compris le retour d’un autre personnage classique de The Next Generation à Starfleet. Nul autre que Will Riker de Jonathan Frakes.

Riker et son épouse Deanna Troi sont revenus pour la première fois pour l’épisode 7, «Nepenthe», lorsque Picard et Soji ont visité leur maison sur la planète éponyme. Cette sortie a vu les anciens amis discuter de la retraite de Riker du service actif, l’ancien numéro un de Jean-Luc faisant remarquer qu’il faudrait quelque chose de vraiment important pour le remettre en uniforme. Eh bien, ce moment est finalement venu dans la finale de la saison, lorsque Riker s’est rendu à Coppelius pour diriger un escadron de navires Starfleet.

Alors que la guerre des synthés et des Romuliens est sur le point de commencer, Picard a courageusement mené une position individuelle contre toute l’armada d’oiseaux de guerre de ce dernier. Cependant, il ne pouvait pas faire grand-chose avant que les choses ne commencent à se détériorer. Mais, juste à temps, Starfleet est arrivé. Et à la tête de la flotte se trouvait le USS Zheng He de classe Curiosity, un navire ultramoderne commandé par le capitaine Riker lui-même.

Cliquer pour agrandir

Riker et la puissance de Starfleet ont suffisamment secoué le commandant Oh et les Romuliens pour que Picard trouve le temps de convaincre Soji de détruire la balise qui contacte les puissants synthés d’une autre dimension qui anéantiront toute la vie organique dans la galaxie. Les Romuliens n’ayant plus de secours, Oh se rend et le jour est sauvé. Riker dit ensuite à Picard qu’il a demandé une réaffectation temporaire lorsqu’il a entendu le SOS de Jean-Luc.

En espérant avoir plus de Riker dans Star Trek: Picard saison 2.