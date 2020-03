La flamme olympique arrive au Japon

Mexico – La flamme olympique est déjà au Japon et, avec elle, a commencé le compte à rebours des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

La flamme a atterri à la base aérienne de Matsushima, où une cérémonie d’accueil a eu lieu et dans quelques jours, elle parcourra les rues du pays asiatique.

La flamme olympique est déjà sur le sol japonais.

Peu de personnes sont venues recevoir le flambeau, avant la crise sanitaire qui existe dans le monde à cause du COVID-19 connu sous le nom de coronavirus.

«La flamme olympique est déjà sur le sol japonais. Tadahiro Nomura et Saori Yoshida étaient chargés du transport de la lanterne # Tokio2020 à la base aérienne de Matsushima, l'une des zones touchées lors du grand tremblement de terre du Japon oriental », a rapporté le compte Twitter officiel de la foire d'été.

“Il sera exposé en premier lieu dans divers endroits de la région de Tohoku pour aider à diffuser le message d’espoir également dans les zones touchées par le tremblement de terre et le tsunami de 2011”, a ajouté le comité d’organisation.

Il convient de rappeler que le flambeau olympique a été allumé lors d’une cérémonie également à huis clos le 12 mars dans la ville grecque d’Olympie et un jour plus tard, le Comité olympique hellénique a décidé de suspendre la section du relais dans le pays pour éviter les foules et les contagions. du coronavirus SARS-CoV-2 qui affecte gravement l’Europe.

Plus tard, il a déménagé au Japon où il fera des tournées dans certaines villes.

