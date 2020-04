La flèche verte et l’étoile des Canaries veulent des croisements Arrowverse majeurs

Si tout se passe bien, l’héritage d’Emeraude Archer se poursuivra dans le Arrowverse la saison prochaine sous forme de spin-off Flèche verte et les Canaries. Avant la fin d’Arrow, les producteurs ont glissé dans un pilote de porte dérobée pour la future série de suivi, mettant en place les aventures de la fille d’Oliver Queen Mia, alors qu’elle combat le crime dans une ville futuriste de Star City, avec Laurel Lance (Katie Cassidy) ) et Dinah Drake (Juliana Harkavy).

Le réglage de l’émission en 2040 pourrait signifier qu’il est distinct du reste de l’Arrowverse, mais la star Kat McNamara a toujours de grands espoirs que d’autres héros CW se retrouveront sur le spin-off. En fait, en parlant récemment à TooFab, l’actrice a nommé les trois personnages qu’elle aimerait le plus voir apparaître sur Green Arrow et les Canaries.

«Je pense que les retombées offrent de nombreuses opportunités pour continuer à bâtir les relations que nous avons commencées chez Arrow, les amener.» Dit McNamara. “Nous avons tellement de femmes badass dans ce monde, que ce soit Nyssa al Ghul, ou faire venir Caity Lotz [from Legends of Tomorrow]. Mia a une excellente relation avec Barry Allen, amenez ça. »

Bien sûr, Caity Lotz serait un croisement naturel pour la série, car c’est encore un autre Canary qui pourrait rejoindre l’équipe. De même, Nyssa a formé Mia à la chronologie originale d’avant la crise, ce qui aurait également un sens. Il y a moins de lien direct avec l’héroïne avec Barry, mais comme le dit McNamara, il y a quand même une dynamique amusante. En tant que tel, un caméo du Flash ne serait pas mal non plus.

Cela dit, McNamara voulait également souligner que Green Arrow a ses propres personnages principaux à présenter et offrira une nouvelle perspective sur l’Arrowverse.

“Mais nous avons également cette chance de former une nouvelle équipe”, a poursuivi la star. “Nous avons tous les trois et puis il y a William, qui a l’angle Felicity. Et toutes ces autres personnes que nous pourrions faire venir pour une nouvelle équipe, où vous avez la même énergie, la même ambiance de l’émission originale – cette sombre, ce grain, tout cela – mais il y a quelque chose de nouveau que le public peut revivre ce qu’il aime tellement de.”