La fléchette de Gloria Camila à Kiko et Sofia pour défendre Rocío Flores

La relation tendue entre Sofía Suescun et Gloria Camila est redevenue la même que toujours après la petite trêve que les deux ont abandonnée la semaine dernière lors du gala “ Survivors 2020 ”. Jeudi 12 mars dernier les zascas ont de nouveau volé entre les deux. Mercredi, il a été annoncé que Sofia et Kiko se mariaient, mais leur mariage exclusif n’a pas empêché le titre d’être “Gloria Camila ne supporte pas Ana María Aldón”

Gloria Camila s’adresse à Sofía Suescun dans «Survivientes 2020»

Dans cette situation, la fille d’Ortega Cano a de nouveau inculpé Sofía après lui avoir dit lors d’un gala passé: “Vous avez fait quatre-vingt mille couvertures en parlant de nous“se référant à sa famille et à la relation entre eux. Ana María a été l’une des deux dernières expulsées, ce qui a conduit à un adieu entre elle et Rocío Flores dans leurs adieux. Tous deux ont été distancés dans le concours depuis, étant famille, Aldón n’a pas défendu Rocío dans ses multiples affrontements, ce qui a été critiqué. La Palapa était le lieu où tous ces problèmes ont été laissés derrière avec des mots d’affection et de pardon.

Après l’expulsion, Gloria espérait qu’au moins sa belle-mère avait maintenant une bonne expérience à Playa Desvalida. Voyant comment Rocío et Ana María avaient rapproché leurs positions, il a noté: “Je veux souligner la bonne relation qu’ils ont et, pour tous ceux qui deviennent exclusifs en disant qu’ils ne s’entendent pas et ne sont pas soutenus, il y a l’exemple clair qu’ils aiment et endurent “, a-t-il commenté sans hésiter en parlant de Sofia avec ces mots.

Jorge Javier tente une approche

Jorge Javier Vázquez a reconnu qu’il était amusé de voir comment les deux se jettent toujours les uns sur les autres et que peu plus qu’il ne lui semblait être dans une “discothèque légère” à laquelle les jeunes de 15 ans vont. “N’as-tu jamais pensé à être ami? Si je t’invitais à dîner un soir à deux heures, viendrais-tu?“, a demandé le présentateur en riant. Sofia, qui n’avait rien répondu à la mention de Gloria Camila, a répondu en souriant:”Je ne refuserais jamais une invitation de ta part, Jorge, chérie“Son ennemi a catégoriquement refusé une approche qui semblait peu probable.

