La FMF ne le nie ni ne le confirme, toujours dans les limbes

Toluca, – Par le biais d’un communiqué de presse, il est rapporté que la situation de l’ASCENSO MX est toujours à l’étude, mais il n’y a toujours pas de déclaration officielle.

Bien que le résultat ait été diffusé un vote virtuel parmi les membres de la division, où sept des douze équipes étaient enclines à la disparition de l’Ascenso MX pour en faire une ligue de développement.

Les autorités mexicaines de football ne se sont pas encore manifestées à cet égard et envoient un bref bulletin:

«Ascenso MX rapporte que plusieurs réunions de travail ont lieu avec les 12 clubs qui composent cette division pour étudier l’avenir de notre Ligue.

Nous reconnaissons qu’ASCENSO MX était déjà en cours d’évaluation et que les conditions sanitaires et économiques actuelles nous obligent à rechercher des solutions, des scénarios qui sont à l’étude en tenant compte de l’avis de chacun des Clubs qui composent la Division.

Nous croyons fermement à la formation d’une Division qui a des perspectives d’avenir, avec des programmes et actions sportifs et économiques à horizon clair.

La Ligue et les Clubs travaillent pour couvrir tous les engagements financiers envers les employés et les fournisseurs et, bien sûr, pour remplir les responsabilités acquises avec les joueurs.

Nous voulons que notre Ligue connaisse une croissance solide, qu’elle collabore directement avec le développement du football au Mexique.

Lorsque vous disposerez de tous les éléments qui constitueront la structure de cette division, les accords seront informés en temps opportun », explique la Ligue.

Il a également été géré officieusement, que chacune des équipes de la ligue encore “argentée” recevra le montant de cinq millions de pesos pour liquider l’équipe, une fois le tournoi officiellement annulé.

