La folie rampante de «l’horreur des mille-pattes» doit être vécue [VOD Pick]

L’American Genre Film Archive, ou AGFA, est une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation des films de genre et de leur héritage. Essentiellement, ils collectent et distribuent des films qui auraient autrement disparu à jamais. Horreur de mille-pattes, par exemple, n’a jamais été libéré à domicile aux États-Unis et ne peut être trouvé que par le biais de rares bootlegs. AGFA a trouvé le seul tirage 35 mm existant et l’a restauré, maintenant disponible à la location en VOD. Ce film d’horreur de Hong Kong de 1982 est le type précis de folie macabre et macabre qui mérite d’être regardé en ce moment.

Centipede Horror suit Wai Lun, un homme qui permet à sa sœur de voyager en Asie du Sud-Est pour un voyage malgré les ordres stricts de leur mère et de leur grand-père que les frères et sœurs ne visitent jamais la région. Lorsque la sœur de Wai Lun meurt mystérieusement d’une maladie qui frappe tous les professionnels de la santé, il est déterminé à obtenir des réponses. Cela le mène sur un chemin horrible qui inclut des sorciers, une malédiction familiale et, je ne peux pas exagérer cela, un nombre infini de mille-pattes.

Ce petit film d’horreur méchant a obtenu un certificat du bureau des censeurs de Hong Kong en tant que film de catégorie III, une distinction accordée aux films qui contiennent une violence graphique extrême, du sang et du contenu sexuel explicite. La catégorie strictement appliquée garantissait qu’aucune personne de moins de 18 ans ne pouvait louer, acheter ou regarder des films de catégorie III, qui comprend également des titres comme The Seventh Curse et Riki-Oh: The Story of Ricky. À noter, Centipede Horror est le seul film de catégorie III écrit par une femme: écrivain et actrice, Suet Ming Chan.

Semblable à des films comme The Seventh Curse, plus le complot Centipede Horror s’aventure, plus il devient fou. Il y a de la nudité, des rituels de sorciers bizarres, la mort et une quantité surprenante de personnages qui vomissent des choses rampantes. Une victime finit par vomir du sang et des scorpions, mais le sorcier maléfique central préfère infliger des sorts de mille-pattes aux gens. Parfois, cela signifie qu’ils sont juste piqués à mort par une horde d’entre eux, et d’autres fois cela signifie en avoir l’estomac plein pour donner au sorcier un contrôle semblable à un marionnettiste.

Le moment culminant et dégoûtant du film voit l’actrice Tien-Lang Li abattre des mille-pattes. C’est un moment mieux servi pour rentrer l’estomac vide, mais c’est d’autant plus impressionnant que Tien-Lang Li a farci des mille-pattes vivants dans sa bouche pour cette scène. C’est soit un engagement indéfectible envers le métier, soit un niveau d’intrépidité que la plupart n’atteindront jamais. Ou les deux.

S’il y a un inconvénient à ce choix, c’est que l’âge fané du film ne correspond pas bien aux sous-titres blancs, en particulier dans les premières parties du film, où les choses sont toujours lumineuses et gaies. C’est une petite piqûre qui en dérangera probablement certains. Pourtant, la réalité est que ce film est trop fou pour que ce soit un point de friction majeur – l’intrigue devient rapidement trop alambiquée et absurde pour que les sous-titres puissent donner un sens aux choses de toute façon. Cela fait partie du charme.

Nous parlons de squelettes de poulet dansants, de rituels inconfortables, de gore en abondance, de sorciers qui se battent jusqu’à la fin, des morts les plus importantes, des moments de rire à gorge déployée et de tant de mille-pattes effrayants que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander combien ont échappé la prise du lutteur d’insectes pour disparaître dans la nuit. Il y a quelque chose d’extrêmement énervant chez un mille-pattes, et ce film les présente à un degré inconfortable. Le film d’horreur du réalisateur Keith Li est aussi exagéré que noueux, ce qui permet de comprendre facilement pourquoi le film a obtenu son statut de Cat III.

Mis à part la rareté de ce titre qui en fait un choix VOD digne, il offre également une expérience virtuelle Alamo Drafthouse. La page de location comprend deux vidéos gratuites: un pré-show complet avec des aperçus et une introduction de Joe Ziemba d’AGFA qui donne plus de détails sur le film. C’est un titre VOD rare qui vous en donne un peu plus pour votre argent. Cependant, la folie rampante de Centipede Horror est plus que suffisante pour justifier une location du fan d’horreur aventureux.