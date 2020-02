La fonctionnalité PS5 divulguée dont tout le monde parle n’est peut-être pas aussi excitante que nous le pensons – .

Nous ne savons toujours pas quand Sony révélera enfin la PlayStation 5. Janvier est venu et est parti avec un peu plus qu’un logo, et il est devenu clair à la fin du mois que Sony ne suivrait pas le même script pour sa nouvelle console que il l’a fait pour la PS4, qui a fait l’objet d’une réunion PlayStation à la fin du mois de février 2013. En tant que tel, les fans n’ont rien laissé pour trouver des indices sur ce à quoi la PS5 ressemblera ou de quoi elle pourrait être capable, c’est pourquoi même les plus vagues des citations se transforment souvent en nouvelles… comme celle-ci.

L’un des points forts de la PS5 selon la rumeur est sa capacité à jouer pratiquement tous les jeux PS1, PS2, PS3 et PS4 prêts à l’emploi. Certains ont prétendu que cela n’était peut-être pas techniquement possible, mais plusieurs rumeurs ont suggéré le contraire. Cela dit, une citation du PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, pourrait confirmer les croyances des détracteurs.

En réponse à une question sur les consoles de nouvelle génération, Guillemot a déclaré ce qui suit lors d’une conférence téléphonique avec des analystes pour discuter du dernier rapport sur les résultats de la société (qui peut être consulté sur le site Web d’Ubisoft):

Ces consoles exécuteront presque tout le catalogue arrière des consoles précédentes. Ce sera quelque chose de nouveau dans l’industrie. Cela aidera les anciennes générations à continuer d’être de grandes consoles sur le marché pour les années à venir.

Il serait insensé d’essayer de faire des déterminations définitives à partir d’une citation comme celle-ci, mais si nous la prenions à sa valeur nominale, Guillemot semble dire deux choses. Premièrement, que la Xbox Series X et la PS5 seront capables d’exécuter «presque tous» les jeux sortis sur les consoles Xbox et PlayStation précédentes, respectivement. Deuxièmement, il a l’impression que non chaque l’ancien jeu sera jouable sur les nouvelles consoles.

Nous savons déjà que la compatibilité descendante aura un rôle à jouer pour Sony dans la génération à venir, comme l’a dit Mark Cerny, l’architecte système principal dans une interview avec Wired l’année dernière, mais nous ne connaissons pas tous les détails. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que les jeux PS4 seront jouables sur la PS5, mais les preuves de montage indiquent que la fonctionnalité va plus loin. La question demeure: jusqu’où s’étendra-t-elle?

