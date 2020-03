La Fondation Rihanna fait un don de 5 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus

La Fondation Clara Lionel de Rihanna a fait un don total de 5 millions de dollars à diverses organisations qui aident les personnes touchées par la pandémie de coronavirus.



Rihanna est la dernière parmi d’innombrables célébrités à l’avoir payée afin de lutter contre la propagation du coronavirus. La Fondation Clara Lionel du magnat a fait un don total de 5 millions de dollars à diverses organisations, en particulier dans les communautés marginalisées aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Afrique, qui s’efforcent d’empêcher la propagation de COVID-19 et d’aider les plus profondément touchés par la pandémie. CLF a distribué les fonds à au moins cinq organisations à but non lucratif différentes, dont Direct Relief, Partners In Health, Feeding America, l’International Rescue Committee, le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

“Il n’a jamais été aussi important ou urgent de protéger et de préparer les communautés marginalisées et mal desservies – celles qui seront les plus durement touchées par cette pandémie”, a déclaré Justine Lucas, directrice exécutive de la CLF, dans un communiqué. Selon Variety, les dons “soutiendront les banques alimentaires locales desservant les communautés à risque et les personnes âgées aux États-Unis, les tests et les soins en Haïti et au Malawi, la distribution d’équipements médicaux, la recherche et le développement de vaccins et de thérapies et la formation en soins de santé”.

“La CLF pense que l’une des armes les plus puissantes que nous ayons contre COVID-19 est la préparation”, a déclaré la fondation dans un communiqué. «Protéger nos agents de santé de première ligne et les communautés marginalisées du monde entier nécessite de prendre de l’avance rapidement, et le moment est venu d’agir.» Rihanna a fondé CLF en 2012, en l’honneur de ses grands-parents, Clara et Lionel Braithwaite. Son objectif a été de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants et les organisations communautaires qui soutiennent l’éducation et les interventions d’urgence et la préparation à travers le monde. La fondation a organisé de nombreux événements caritatifs, dont le Diamond Ball annuel de Rihanna.

