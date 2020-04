La Formule 1 reporte le Grand Prix du Canada

Montréal.- Le coronavirus continue de gagner la course à la Formule 1, après ce mardi la suspension du Grand Prix du Canada a été confirmée du 12 au 14 juin.

Par une déclaration, les organisateurs canadiens ont montré leur tristesse d’avoir hâte d’accueillir la première course de la saison, mais face à la crise du COVID-19, les autorités sanitaires ont déterminé que sa célébration à cette date était irréalisable.

«Ce report n’était pas une décision prise à la légère ou facilement. Au cours du dernier mois, nous avons été en communication constante avec la Formule 1 et les représentants de la ville de Montréal, de Tourisme Montréal et des gouvernements provincial et fédéral », indique le communiqué.

Après cette annonce, ils ajoutent déjà neuf courses sans se dérouler dans le temps et la forme après la suspension du Grand Prix d’Australie, Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne, Monaco et Azerbaïdjan, dont l’Australie et Monaco ont été annulés.

À cet égard, Chase Carey, chef de la direction de F1, a appuyé la décision et a indiqué qu’il espérait revenir à Montréal à l’avenir et attendrait ce que les autorités diraient.

«Nous travaillons avec nos amis du Grand Prix du Canada depuis quelques semaines et nous les appuyons dans cette décision. Nous avons toujours hâte de voyager dans la magnifique ville de Montréal et même si nous devrons tous attendre un peu plus longtemps, nous présenterons un excellent spectacle lorsque nous y arriverons plus tard cette année », a déclaré Carey.

L’une des options qui pourrait être donnée est qu’après le Grand Prix de Suzuka au Japon, le 10 octobre, la Formule 1 s’installe au Canada le 17, puis atteint les États-Unis (25 octobre) et le Mexique (1 du Novembre).