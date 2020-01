La forte dispute entre Fani, Andrea et Fiama dans ‘L’île des tentations’: “Tu es un bordel”

* En préparation

Dans la nuit du jeudi 23 janvier, Telecinco a publié un nouvel épisode de «L’île des tentations», dans lequel les participants ont vécu une nouvelle cérémonie de feu de joie. De plus, dans la villa des filles, il y a eu le premier “pinceau” important entre les protagonistes, suite aux baisers qu’Andrea Gasca avait partagés avec Oscar. En entendant ce qui s’est passé, Fani Carbajo a commencé à encourager le couple à s’embrasser devant elle, ce qui ne convenait pas à Gasca, et qui a fini par déclencher un différend entre eux qui a duré jusqu’au lendemain. et a même fini par impliquer Fiama Rodríguez.

Fiama, Fani et Andrea discutent dans «L’île des tentations»

