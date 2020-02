La France est le premier pays à interdire les cinq pesticides liés à la mort des abeilles

Ce pays reconnaît l’excellent travail de ces insectes et veut tout faire pour les sauver.

Les abeilles ont été déclarées les êtres vivants les plus importants de la planète et certaines études indiquent qu’ils peuvent être dépendants de certains pesticides. La France est le premier pays à avoir une véritable attitude de préservation des espèces en interdisant les cinq pesticides liés à la mort de ces animaux, dont l’extinction peut mettre fin à l’humanité.

Tout a commencé lorsque l’Union européenne a voté pour interdire les trois principaux responsables de l’extinction de ces insectes, les agrotoxines connues sous le nom de clothianidine, d’imidaclopride et de thiaméthoxame ont été notées. En s’adaptant à la mesure, le gouvernement français a décidé d’interdire deux autres pesticides qui ont contribué au déclin de la population d’abeilles, le thiaclopride et l’acétamipride.

Les poisons en question sont de la famille des néonicotinoïdes et ont une structure similaire à celle de la nicotine. Ceux-ci agissent en attaquant le système nerveux central des insectes – parmi eux, les abeilles. Des études citées par le journal britannique The Telegraph ont indiqué que les néonicotinoïdes peuvent confondre les capacités de mémoire et l’orientation des abeilles, ainsi que réduire leur nombre de spermatozoïdes.

