La France prolonge la quarantaine jusqu’au 11 mai

Mexico.- Outre les conditions habituelles des migrants, telles que la pauvreté, le surpeuplement, la marginalisation, les carences nutritionnelles, éducatives et sanitaires, l’urgence du COVID-19 s’ajoute, ce qui rend ce groupe particulièrement vulnérable au coronavirus.

“Tant qu’ils n’auront pas une situation migratoire régulière au Mexique, ils continueront dans une situation précaire, car sans autorisation légale ils n’ont pas droit aux services de santé fournis par l’Etat”, a expliqué Guillermo Castillo Ramírez, chercheur à l’Institut de géographie (IGg) de UNAM.

Face à l’éventualité, ce groupe a deux moyens: résoudre la situation comme il peut ou recourir à des maisons de migrants et des abris, où l’aide de la société civile est offerte.

“Ces abris fournissent des services, parfois de santé, et sont des organisations bien structurées, mais dépassées, surtout depuis deux ans depuis le début des caravanes”, a rappelé l’anthropologue.

Cela peut vous intéresser Longues lignes à rejoindre pour travailler à l’IMSS

Il existe des différences entre ceux qui voyagent sur certaines routes du pays avec un soutien financier ou avec des “polleros”, et ceux qui voyagent seuls; ces derniers souffrent d’une marginalisation encore plus grande.

En général, ce sont les jeunes et au stade de la production “, mais les plus grands risques pour la santé concernent les familles avec de petits enfants ou non accompagnés, les femmes enceintes ou les personnes âgées, surtout si elles ont un mois et demi de voyage ».

La contingence aggrave la situation

COVID-19 accentue sa précarité en raison de la difficulté d’accès aux services de santé, a-t-il noté.

En outre, les abris qui les desservent sont à la limite de leurs capacités et beaucoup ont cessé de recevoir des personnes jusqu’à ce qu’ils soient certains de ne pas être infectés, de respecter les mesures sanitaires et parce qu’ils n’ont pas les conditions pour faire face à une épidémie, a-t-il déclaré.

Ce scénario n’est pas exclusif au Mexique, il se produit aux États-Unis, en Grèce ou en Allemagne. “Ensuite, en raison de leur marginalisation structurelle, ils constituent un groupe plus vulnérable et leur situation complexe va empirer”, a-t-il conclu.

Seven24.mx

ebv