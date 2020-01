La franchise Anaconda obtient un redémarrage de style Meg

Vous avez bien lu! Après des années de sommeil, la série d’horreur alimentée par des serpent revient sur grand écran. Tel que rapporté par Bloody Disgusting, Columbia Pictures cherche à relancer le Anaconda franchise, qui, si nous sommes complètement honnêtes, n’a pas exactement résisté à l’épreuve du temps. Les années 90 ont été remplies de nombreux films d’horreur oubliables, et le film original de 1997 ne fait certainement pas exception.

Malheureusement, les détails sont plutôt rares pour le moment, mais il semble que Columbia Pictures amène Evan Daugherty à bord pour écrire le script. Bien qu’il soit nouveau sur la scène de l’horreur, Daugherty s’est déjà fait un nom, ayant été crédité en tant que scénariste sur Snow White et The Huntsman, Teenage Mutant Ninja Turtles et Divergent, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, Bloody Disgusting rapporte que le film est en train d’être développé comme une «réimagination» de l’original, car Columbia cherche à le développer avec un budget plus important à l’esprit, un peu comme The Meg en 2018.

Bien que l’original ait été un succès modéré (136,8 millions de dollars contre un budget de 45 millions de dollars), il est peut-être mieux de le rappeler comme un tremplin pour Jennifer Lopez, Ice Cube, Danny Trejo et Owen Wilson, qui ont tous continué à jouer (sans doute) plus gros et de meilleurs films. À partir de là, la franchise a commencé à décliner, avec Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid de 2004 qui ne rapporte que 71 millions de dollars. Les trois entrées suivantes deviendraient toutes des films conçus pour la télévision et il va sans dire qu’elles sont aussi mauvaises que vous vous attendez.

Cela étant dit, nous sommes curieux. Avec un support de studio approprié et un budget correspondant, pensez-vous Anaconda peut remonter la chaîne alimentaire, ou est-il prêt à patauger et à tomber mort? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous.