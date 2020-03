La frontière entre le Mexique et les États-Unis est fermée aux voyages non essentiels; les vols vers l’Europe continuent

Mexico.- Le secrétaire aux relations extérieures, Marcelo Ebrard, a dévoilé lors d’une conférence de presse les détails de l’accord avec les États-Unis sur la frontière avec le Mexique.

Chancelier a noté qu’il y aura certaines restrictions à la frontière comme la restriction des voyages non essentiels entre les frontières.

“Nous sommes d’accord sur la nécessité d’un effort conjoint pour empêcher la propagation du COVID-19, donc les voyages jugés essentiels sont maintenus.”

En outre a précisé que les voyages non essentiels, considérés comme de nature touristique ou récréative, seront limités, Cette initiative de collaboration commence le 21 mars à 0 h 00 de l’autre côté de la frontière terrestre “, a-t-il déclaré.

Marcelo Ebrard a affirmé que cette mesure durera 30 jours et sera revue par les deux gouvernements. Il a indiqué que les jours pourraient être prolongés, selon la manière dont la situation actuelle serait résolue.

Il a ajouté que ce qui est réalisé, “c’est que nous n’avons pas de paralysie économique”, par exemple, des services tels que le carburant et la nourriture doivent atteindre les populations des deux côtés de la frontière.

Concernant les vols en provenance d’Europe, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que pour le moment ils ne seront pas suspendus dans notre pays.

«Aujourd’hui, nous n’allons suspendre aucun vol, demain non plus, après-demain non plus; peut-être Le président Trum voulait dire: le Mexique et les États-Unis prennent déjà des mesures ou avancent pour voir ou avoir une politique commune en termes de voyage ou d’accès des personnes vers les deux pays », a expliqué Ebrard Casaubón.

Ce qui est réalisé, c’est que nous n’avons pas de paralysie économique (…) Qu’est-ce que l’activité récréative a subi, il a beaucoup diminué, donc cet accord avec les États-Unis nous permet de ne pas avoir un impact économique plus important “, a déclaré le chef du ministère des Affaires étrangères (SRE).

