La fuite de Grand Theft Auto 6 dit que l’annonce se produira très bientôt

Quand est-ce que Grand Theft Auto 6 être officiellement annoncé?

À l’heure actuelle, d’innombrables réponses à cette question ont été avancées par toutes sortes de sources, chacune se révélant tout aussi fausse que la précédente. La vérité est que jusqu’à ce que Rockstar lui-même l’officialise, une telle date reste inconnue, et l’insistance du développeur sur le silence radio total continue de contribuer à toutes sortes de théories et de spéculations sauvages. Et donc, c’est dans cet esprit et avec un scepticisme intense que la dernière d’une longue série de fuites doit être consultée, bien que vous n’ayez pas longtemps à attendre pour savoir si cette dernière rumeur est vraie ou totale.

Un message est récemment apparu sur le babillard 4chan indiquant que leur source – le conjoint d’un collègue qui travaille chez Rockstar – a partagé un certain nombre de détails sur GTA 6, y compris l’affirmation selon laquelle la suite très attendue sera révélée d’ici la fin de Mars. Vous pouvez consulter le message en question ci-dessous, qui note également un certain nombre de détails de jeu supposés.

Sans surprise, une grande partie de ce partage équivaut à des répétitions de ouï-dire précédents, en particulier celui dont le nom laisse tomber Vice City comme Grand Theft Auto 6Le cadre principal et l’accent mis sur les cartels de la drogue en tant que boucle de jeu centrale. Fait intéressant, le fil précise également que même si le prochain épisode aura un composant multijoueur similaire à GTA Online, le développeur prend des mesures pour s’assurer que le mode a moins d’éléments pay-to-win par rapport à son prédécesseur.

Croyable? Certes, bien que comme pour toutes les fuites de cette nature, tout doit être pris avec une pincée de sel jusqu’à preuve du contraire. Quoi qu’il en soit, nous garderons un œil sur les réseaux sociaux de Rockstar pour tout mouvement dans les semaines à venir, alors restez à l’écoute.