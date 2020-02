La fuite de l’intrigue «Morbius» révèle comment le spin-off de Sony «Spider-Man» se connecte au MCU de Marvel – .

Peu de temps après la première de Spider-Man: loin de chez soi, les fans de Marvel’s Cinematic Universe ont appris la mauvaise nouvelle. Disney et Sony n’ont pas pu conclure un nouvel accord pour une utilisation prolongée de Spider-Man dans le MCU, ils allaient donc se séparer. Sony, selon les rapports, construirait son propre univers cinématographique, désireux de prouver qu’il n’a pas besoin des autres héros de Marvel pour faire des films d’un milliard de dollars, et Marvel irait de l’avant avec ses propres plans de phase 4, qui n’ont pas besoin de inclure Spider-Man. Les deux géants ont finalement fait la paix et le nouveau contrat aurait permis à Marvel d’utiliser Peter Parker de Tom Holland pour deux autres films, dont Spider-Man 3, qui sortira l’année prochaine, et un film croisé secret qui pourrait aussi bien être une suite des Avengers.

Plus intéressant, des rapports ont déclaré que le nouvel accord permettrait aux deux studios d’utiliser Parker et la galerie de son voyou sans se soucier de ce qui se passerait dans l’autre univers. Par conséquent, Sony pourrait faire des références aux événements MCU, tandis que Marvel pourrait utiliser le contenu du Spider-Verse en cours de développement. Il y a quelques semaines, nous avons obtenu la première bande-annonce de Morbius, le prochain film de Sony dans le Spider-Verse, et il s’avère que Sony inclut de nombreuses références MCU dans le film, des références qui aideront probablement à attirer un public. Peu de temps après la diffusion des bandes-annonces, un leaker a publié l’intrigue complète du film, qui comprend toutes les façons subtiles et pas si subtiles que le film référencera le MCU et Spider-Man. Si vous détestez les spoilers, il est maintenant temps d’éviter l’énorme fuite ci-dessous.

Avant de poursuivre, je vous rappelle que nous recherchons une fuite qui ne peut être confirmée pour le moment. Cela pourrait être réel, mais cela pourrait être faux. Après tout, tout fan de bande dessinée qui a vu la bande-annonce serait en mesure de relier les points en s’inspirant des histoires de Morbius et en créant un scénario qui semble vraiment possible, mais il est également parsemé de nombreux goodies MCU qui donneraient à Sony’s Spider -Vers une meilleure fondation.

Le Redditor qui a publié la fuite a déclaré qu’il ne pouvait pas révéler comment il connaissait l’intrigue avant de procéder pour tout expliquer en détail. Nous ne reviendrons pas sur l’histoire de l’origine de Morbius, comme vous pouvez le lire en entier ci-dessous, mais nous vous montrerons toutes les prétendues connexions au MCU et au Spider-Verse de la fuite:

La connexion J. Jonah Jameson

Michael se réveille à New York et ne sait pas ce qui s’est passé. Michael rampe dans un bar et dit au barman d’appeler une ambulance. Au cours de cette scène, Michael regarde la télévision, et ce n’est nul autre que J Jonah Jameson (J.K Simmons) parlant de cadavres mystérieusement trouvés sur un cargo. Michael reçoit ensuite des flashbacks.

La connexion Endgame

Le film se déroule en 2023 après que Hulk a ramené tout le monde à la vie. Et le méchant Homecoming Adrien Toomes (Michel Keaton) est celui qui le révèle – Sony a déjà placé un camée effronté Toomes dans la bande-annonce.

Il est envoyé à la prison d’État de San Quentin, et son détenu est Adrien Toomes (Michael Keaton) qui fait une blague sur la façon dont il a été bloqué techniquement, ce qui lui a valu une peine plus courte.

Le Sinister Six mis en place

Toomes sort de la prison tandis que Michael utilise ses pouvoirs contre les gardiens de prison et vole un manteau à l’un d’eux. Toomes remercie Michael de l’avoir éclaté et lui dit qu’il a mis sur pied une équipe (Sinister Six) et souhaite que Michael se joigne à lui. Michael décline et utilise sa super-vitesse pour l’emmener à New York.

La connexion Venom

Nous voyons également Mac Gargin (Michael Mando) sortir et rencontrer Toomes. Cletus Kasady (Woody Harrelson) s’enfuit également. Heureusement, ses cheveux ne ressemblent plus à Sideshow Bob et ressemblent plus à une vadrouille et légèrement moins rouges. Cela ressemble toujours à une perruque, mais c’est mieux que ce qu’il avait dans Venom.

La connexion Spider-Man 3

Le film se déroule après Far From Home, mais avant Spider-Man 3:

Michael s’échappe avant l’arrivée de la police et enlève son costume. Sur le chemin, il passe l’affiche de Spider-Man intitulée “MURDERER”, et contrairement à la bande-annonce, l’image utilisée ressemble au costume du retour au lieu du costume Raimi.

Le film se termine avec Michael et Bancroft aux funérailles de Niko tandis que Stroud regarde au loin. Plan de Morbius sautant à travers New York. Le dernier coup est Morbius sur un panneau d’affichage montrant un signe Peter Parker WANTED.

Le film sortira en salles le 31 juillet. Découvrez la fuite complète du tracé Morbius de Reddit ci-dessous:

Source de l’image: Sony Pictures

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.