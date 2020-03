La fuite de Spider-Man 2 révèle apparemment plusieurs méchants

Alors que Sony n’a pas encore confirmé un seul jeu pour PlayStation 5, les rumeurs persistantes qui ont circulé en ligne au cours des derniers mois semblent avoir confirmé au moins un titre de nouvelle génération très attendu. Spider-Man 2, la suite de la rotation acclamée d’Insomniac sur le héros du web-slinging de Marvel, selon les rumeurs, serait déjà en développement actif, bien que les premiers rapports semblent indiquer qu’il ne sera pas terminé à temps pour le lancement prévu du nouveau matériel plus tard cette année.

Cela dit, un fil apparaissant hier sur le subreddit Gaming Leaks and Rumors prétend avoir une connaissance approfondie du projet, y compris les noms de plusieurs méchants majeurs contre lesquels Peter Parker se battra. Continuez à travers la pause ci-dessous pour la liste complète de ceux mentionnés dans la fuite étendue (et encore très peu confirmée).

Cliquer pour agrandir

Selon u / UtopianThrowaway90, le principal antagoniste de l’aventure de suivi de Spidey sera Oscorp. En tentant de créer ses propres super-soldats par clonage d’ADN, l’expérience va de côté, conduisant par inadvertance à plusieurs menaces pour la population civile de Manhattan. En plus de cela, des membres existants de la vaste galerie de voyous de Spider-Man seront présents, certains recevant des histoires d’origine entièrement uniques.

Harry Osborn, et non Eddie Brock, par exemple, deviendra Venom au cours du jeu, Insomniac tirant pour une approche unique du personnage, selon les sources du plus faible. De plus, Carnage et Mysterio joueront tous les deux, bien que leur capacité soit inconnue. UtopianThrowaway prétend que Brock sera présenté, cependant, il n’est donc pas tout à fait impossible qu’il endosse le rôle de Carnage, en remplacement de l’hôte de longue date Cletus Kasady.

Toutes les spéculations à ce stade, bien sûr, bien que supposant que tout ce qui précède soit vrai, il semble certainement que Insomniac tente de créer la franchise qui lui appartient avec la suite. Avec un peu de chance, Sony aura une annonce officielle pour Spider-Man 2 à partager dans un avenir proche, alors surveillez cet espace.