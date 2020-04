La fuite d’une capture d’écran de Grand Theft Auto 6 pourrait être réelle

Une photo mystérieuse fait son chemin sur Internet. Certains disent que c’est une photo photoshoppée de la ligne d’horizon de Miami. D’autres soutiennent que c’est une retouche de Grand Theft Auto 5. Et tout un tas de gens croisent leur cœur que ce pourrait être une capture d’écran du prochain opus tant attendu de Rockstar Games de ce qui est sans doute la franchise de jeu la plus populaire au monde.

Même si la photo en question est prise du mystérieux Grand Theft Auto 6 cependant, cela ne nous en dirait pas beaucoup sur le jeu. En fait, l’image est si sombre, la résolution si basse et les couleurs si sursaturées qu’elles ne révèlent rien du tout sur l’emplacement du titre ou la qualité de sa conception.

Les oiseaux et les palmiers – des vues assez communes dans presque toutes les villes californiennes – semblent avoir convaincu une poignée de fans que la suite aura bel et bien lieu à Vice City, le décor d’un premier épisode de la franchise qui a, depuis un certain temps, été supposé être également le lieu de GTA 6. Mais encore une fois, il est trop difficile de dire quoi que ce soit avec certitude avec cette photo.

Bien que la personne qui a posté la photo reste inconnue, le filigrane violet dans le coin inférieur droit de l’écran semble suggérer qu’elle a été tirée du contenu officiel de Rockstar – ce qui fait penser à de nombreuses personnes que c’est réel. Et bien que nous ne pouvons pas ignorer le fait qu’un filigrane comme celui-ci aurait pu être facilement truqué, nous devrions également envisager la possibilité que cette photo soit en fait une image tirée d’une transition dans une première bande-annonce à venir, ce qui expliquerait les pauvres qualité.

Pour l’instant, Rockstar Games a refusé de commenter à la fois la fuite et le processus de développement de Grand Theft Auto 6 en général, et avec la pandémie de coronavirus ayant suspendu la production pour une durée indéterminée, il semble que nous devrons attendre un certain temps avant de les entendre. Pour l’instant, cependant, regardez bien la photo divulguée ci-dessus et voyez si vous pensez que c’est réel ou non.