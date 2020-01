La fuite d’une photo de Morbius de Jared Leto montre le Spider-Man de Tobey Maguire

Une nouvelle image divulguée de Morbius présente Michael Morbius de Jared Leto et une apparition surprise de Spider-Man de Tobey Maguire.

La première bande-annonce de Morbius devrait arriver en ligne demain, mais avant que le premier look officiel n’ait frappé Internet, diverses images du film continuent de faire surface. La première image divulguée a donné un aperçu du dessin précis de Morbius de Jared Leto pour le film.

Dimanche, une autre image divulguée a fait surface sur Twitter et met en vedette Michael Morbius de Jared Leto en tenue de prison avec une image de Spider-Man de Tobey Maguire en arrière-plan. Il y a eu diverses rumeurs sur la façon dont Morbius se lierait au plus grand univers de Spider-Man. Sur l’image de Tobey Maguire Spider-Man est écrit «meurtrier». Cependant, cela pourrait également faire référence à la révélation à la fin de Far From Home avec Spider-Man de Tom Holland en fuite après avoir “tué” Mysterio. Vous pouvez voir l’image de Morbius divulguée avec Spider-Man de Tobey Maguire par vous-même ci-dessous.

Pensez-vous que Morbius se déroule réellement dans l’univers Spider-Man de Tobey Maguire au lieu de celui de Tom Holland? Ou s’agit-il simplement d’une simple erreur ou d’un œuf de Pâques? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Le film sera basé sur la bande dessinée Marvel Morbius the Living Vampire mettant en vedette l’anti-héros populaire, qui est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man # 101. Dans les bandes dessinées, le célèbre scientifique Dr Michael Morbius a tenté de se guérir d’une maladie sanguine rare et a donc développé une forme de vampirisme à la place.

Réalisé Daniel Espinosa à partir d’un scénario écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto en tant qu’anti-héros principal, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris et Tyrese Gibson. Avi Arad et Matt Tolmach produisent le projet avec Lucas Foster tandis que Palak Patel supervisera pour Sony.

Le Morbius de Jared Leto sortira en salles le 31 juillet 2020.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

