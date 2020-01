La fuite finale de la série Arrow taquine la révélation de la Lanterne verte

Nous sommes à moins d’un jour de la finale de la série de La Flèche, qui promet de dire au revoir aux fans et de conclure l’histoire d’Oliver Queen de manière satisfaisante.

L’histoire de Green Arrow au cours des 8 dernières années a connu des hauts et des bas décevants, mais à travers l’épaisseur et la fin de la franchise Arrowverse, il y a eu un élément constamment positif et puissant dans le spectacle que peu de fans ne reconnaissent pas comme la série touche à sa fin. Bien sûr, nous parlons de John Diggle, le fidèle et fiable compagnon d’Oliver Queen dans sa croisade pour sauver Star City.

Par conséquent, les fans aimeraient également voir une fin appropriée à l’histoire de Diggle dans le dernier épisode. En particulier, nous avons hâte de savoir ce qu’il adviendra de lui en une lanterne verte, qui a été taquiné depuis de nombreuses années maintenant. Par exemple, le costume de Spartan a toujours utilisé des nuances de vert, en particulier son casque. De plus, lors du crossover “Elseworlds” de l’année dernière, Earth-90 Flash le considère en mentionnant qu’il “ne porte pas sa bague”.

Maintenant, selon une nouvelle fuite, le dernier épisode abordera en effet ce problème en donnant enfin à Diggle sa bague Green Lantern.

Il est dit que lors de la finale, intitulée “Fallout”, une boîte à bagues verte de l’espace apparaîtra dans une scène et offrira le manteau de Green Lantern à John Diggle. Apparemment, cependant, rien d’autre ne sera montré et les téléspectateurs se demanderont si notre héros finit par réciter le célèbre serment ou même met le ring. Oui, la scène servira de taquinerie littérale pour ce qui va arriver dans le futur.

Bien sûr, l’acteur David Ramsey avait précédemment confirmé que nous obtiendrions une sorte de réponse au dilemme de Green Lantern, bien que jusqu’à présent, nous ne savions pas ce qu’il incorporerait. Quoi qu’il en soit, nous n’aurons qu’à attendre et voir comment la scène réelle se déroule et ce qu’elle pourrait taquiner pour l’avenir de Ramsey dans l’Arrowverse.