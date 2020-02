La fumée pop pourrait avoir été ciblée, pas un vol qualifié: rapport

Alors que plus de nouvelles du meurtre impitoyable de Pop Smoke sont partagées, TMZ affirme que des images de surveillance montrent que ce n’était pas un vol.



Il a été rapporté mercredi 19 février que quatre hommes armés masqués ont fait irruption dans une résidence d’Hollywood Hills avant de tirer et de tuer le rappeur Pop Smoke lors d’un vol. Cependant, TMZ a publié un nouveau rapport indiquant que le rappeur de Brooklyn était spécifiquement ciblé et que le vol ne semble pas être le motif de l’attaque.

Selon TMZ, il existe des images de surveillance qui montrent la précision du tireur alors qu’il traquait la maison de Los Angeles. Le point de vente indique que la vidéo montre les hommes qui s’approchent à 4h30 du matin et se faufilent à l’arrière de la résidence. Quelques minutes plus tard, trois des tireurs se seraient rendus devant. Le quatrième tireur aurait franchi la porte dérobée et la prochaine fois que vous le verriez, il partirait par l’avant.

“Comme nous l’avons signalé, plusieurs coups de feu ont été tirés à l’intérieur de la maison et ils n’ont frappé que Pop Smoke, qui a été transporté d’urgence au centre médical Cedars-Sinai où il a été déclaré mort”, écrit TMZ. Ils affirment également que la vidéo de surveillance montre que les hommes armés sur les lieux ont quitté la résidence sans sembler emporter quoi que ce soit avec eux.

Le vol aurait initialement été à l’origine du meurtre brutal après que des images et des clips vidéo du rappeur de 20 ans montrant de l’argent et des cadeaux de luxe aient circulé sur les réseaux sociaux. Le jeune artiste célébrait sa dernière mixtape, Meet The Woo 2, qui fait ses débuts sur le palmarès Billboard 200 au n ° 7 mardi 18 février.

