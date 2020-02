La future maman pose pour une photo avec son partenaire et ses amis, mais en réalité le père n’est pas son mari.

Pour de nombreux couples, l’idée de devenir parents est l’un des plus grands rêves. Le fait de former une famille et de pouvoir partager avec eux les moments les plus particuliers de la vie les remplit d’enthousiasme et d’enthousiasme.

Cependant, pour de nombreux couples, cela ne reste qu’un rêve, car ils ne peuvent pas obtenir une grossesse. Les nouvelles de ne pas pouvoir devenir parents peuvent être très douloureuses, mais heureusement, beaucoup de ces couples n’abandonnent pas et ne recherchent pas d’autres options pour réaliser leur rêve.

C’est l’histoire de Kevin et Nicole Barattini, un mariage américain avec qui le destin avait un autre plan. Nicole souffre de PTT (purpura thrombotique thrombocytopénique), un trouble qui provoque la production de petits caillots sanguins dans tout le corps.

L’un des ravages de cette maladie est la fatigue, qui peut parfois être si forte que le patient est obligé d’aller chez le médecin pour être admis et recevoir un échange de plasma.

Avec seulement trois mois d’engagement envers Dieu, Nicole a subi un fort épisode à cause de sa maladie, qui l’a amenée chez le médecin. Bien qu’il se soit vite remis, le médecin lui a donné des nouvelles inattendues.

Selon son diagnostic, la possibilité que Nicole puisse avoir un enfant existait naturellement, mais elle risquait de mettre en danger sa vie et celle de son bébé, alors les médecins lui ont conseillé de ne pas le faire.

Nicole est rentrée chez elle très triste et quand son mari est arrivé, elle lui a annoncé la terrible nouvelle.

«Quand je suis revenue un jour du travail, je l’ai regardée et je savais que quelque chose n’allait pas immédiatement. Je lui ai demandé “Quoi de neuf?” Et il a répondu: “Le médecin dit que nous ne pouvons pas avoir d’enfants.” “

Malgré les mauvaises nouvelles, Kevin et Nicole n’ont pas abandonné et ont gelé les œufs de Nicole pour envisager d’autres options à l’avenir. Au fil du temps, le couple a envisagé de louer un ventre, mais les coûts étaient assez élevés, environ 90 000 $; l’argent qu’ils n’avaient pas.

Peu à peu, les chances de devenir parents ont été réduites et en même temps, quelque chose en eux s’est brisé.

Un jour, Kevin et Nicole sont allés dîner avec leurs amis Eran Shawn et Lianna Fives pour distraire un peu leur esprit. Au cours du dîner, Nicole leur a parlé de la situation qu’ils traversaient et c’est à ce moment-là qu’un nouvel espoir est apparu pour le couple.

Lianna a interrompu la conversation pour annoncer qu’ils voulaient avoir un autre enfant, mais cette fois ils ne le voulaient pas pour eux, car ils avaient déjà 5 enfants, mais ils voulaient avoir un enfant pour leurs amis Nicole et Kevin.

«J’ai eu la chance d’avoir cinq enfants et ils sont géniaux, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans eux. Mon cœur s’est brisé quand j’ai vu que cette famille le méritait aussi. »

Nicole ne pouvait pas croire ce que ses amis étaient prêts à faire pour eux, ils ont tous deux fondu en larmes d’émotion et ont infiniment remercié leurs amis pour ce grand geste d’amour et d’empathie.

Le processus de préparation de Lianna consistait à injecter des hormones pour l’implantation d’embryons créés avec les ovules de Nicole et le sperme de Kevin. Le traitement a réussi et Lianna a réussi à tomber enceinte non seulement avec un bébé, mais avec deux.

Le lien d’amitié qu’ils ont créé entre les couples s’est renforcé tout au long de la grossesse et quand enfin le jour attendu est arrivé, tout le monde était très excité. C’est ainsi que le 10 février dernier, Kevin et Nicole sont devenus parents des jumeaux Dominic James et Luciana Rae, grâce à leurs meilleurs amis.

«Nous pensions que nous étions dans une impasse et regardons-nous maintenant, nous avons deux beaux enfants. Ils sont en bonne santé et très aventureux. Ils ont changé nos vies pour le mieux, pour toujours. Les gens nous demandent: “Qu’est-ce que ça fait d’avoir des enfants?” Et c’est difficile de le dire, mais c’est génial, j’ai hâte de rentrer à la maison tous les jours après le travail pour être avec eux. “ – commenta Kevin.

Nicole et Kevin vivent heureux avec cette nouvelle famille qu’ils ont formée et heureusement, tout s’est bien passé pour eux. Ses enfants sont en parfait état et elle n’a présenté aucun autre épisode de sa maladie.

Sans aucun doute, le cœur de Lianna et Shawn est immense et mérite une grande reconnaissance pour ce qu’ils ont fait pour leurs amis.

Nous espérons que cette histoire servira de motivation à de nombreux couples qui ont du mal à devenir parents, afin qu’ils ne perdent pas la foi et la confiance que l’avenir a toujours un meilleur plan pour leur vie.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: