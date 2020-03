La gamme Blu-ray de Severin en mai offre des merveilles du monde entier

Séverin Films ont annoncé leur programmation en mai et proposent aux fans du genre un trio de goodies. La garniture de toit est Sergio MartinoEst un superbe classique, L’étrange vice de Mme Wardh avec la reine giallo et collaborateur fréquent de Martino, Edwige Fenech. Fenech joue la femme d’un ambassadeur qui découvre que l’un des hommes de sa vie est un tueur dans ce mystère coloré.

Sisworo Gautama PutraLa tranche obsédante de l’exploitation indonésienne, L’esclave de Satan recevra également le traitement Severin. Ce film sur une famille riche tourmentée par les morts-vivants emprunte beaucoup à Phantasm et a récemment reçu un remake / suite.

Pour compléter le 26 mai versions est Horreurs de Spider Island. Ce film allemand sauvage du réalisateur Fritz Böttger parle d’une île éloignée qui est, bien, couverte d’araignées. Ce film, également connu aux États-Unis sous le nom de It’s Hot in Paradise, Hot in Paradise, Girls of Spider Island et Spider’s Web fera ses débuts en haute définition aux États-Unis.

À la mode typique de Severin, tous les titres seront disponibles individuellement ou en différents packs comprenant des objets bonus uniques, dont l’un est une figurine de Spider Island. Les bundles sont vendus exclusivement sur Severin-Films.com.

Caractéristiques spéciales pour The Strange Vice de Mme Wardh:

Of Vice and Virtue – Entretien avec le réalisateur Sergio Martino

Cold As Ice – Entretien avec le scénariste Ernesto Gastaldi

Vienna Vice – Interview de l’acteur George Hilton et de l’historien du genre italien Antonio Bruschini

Interview d’archive avec l’actrice Edwige Fenech

Introduction par l’acteur George Hilton

Commentaire audio avec Kat Ellinger, auteur de «Toutes les couleurs de Sergio Martino»

Bande annonce

Bande son CD (limitée à 3000 unités, édition Blu-Ray uniquement)

Caractéristiques spéciales pour l’esclave de Satan:

Box Office de Satan – Entretien avec le producteur Gope T. Samtani

Atmosphère indonésienne – Entretien avec le scénariste Imam Tantowi

Satan’s Slave Obsession – Interview audio avec le directeur de Remake Joko Anwar

Caractéristiques spéciales pour Horrors of Spider Island:

Autre version américaine – IL EST CHAUD AU PARADIS

L’histoire de Spider Island – Avec le Prof. Dr. Marcus Stiglegger

Entretien audio avec l’acteur Alexander D’Arcy par l’historien de l’horreur David Del Valle

Scènes habillées alternatives

Bande annonce

Housse en édition limitée (limitée à 3000 unités, édition Blu-Ray uniquement)