La gamme Revengers de Love And Thunder aurait été révélée, y compris Beta Ray Bill

La franchise Thor a subi une transformation remarquable une fois que Taika Waititi a remis les clés du royaume asgardien pour le troisième opus Ragnarok. Les deux premières sorties en solo du God of Thunder étaient au mieux fonctionnelles et professionnelles, et il n’y avait probablement pas beaucoup de gens qui auraient nommé Thor comme leur vengeur préféré.

Mais tout cela a changé à Ragnarok, le réalisateur Waititi tirant le meilleur parti de son sens de l’humour irrévérencieux et du charisme et du timing comique de la star Chris Hemsworth pour offrir un film de copain intergalactique à rire fort qui se présente confortablement comme l’un des plus beaux épisodes du tout l’univers cinématographique Marvel. Heureusement pour les fans, le récent lauréat d’un Academy Award Waititi a accepté de revenir, faisant de Thor la première franchise autonome du MCU à obtenir une quatrième entrée, et il a promis que la prochaine Amour et tonnerre va doubler la folie.

Christian Bale est déjà engagé pour incarner le méchant aux côtés des rapatriées Tessa Thompson et Natalie Porman, et maintenant une nouvelle rumeur laisse entendre que non seulement le personnage principal devrait réformer les Revengers pour affronter l’antagoniste encore non confirmé de Bale, mais le favori des fans Beta Ray Bill ferait également ses débuts MCU tant attendus dans le cadre de la programmation.

Bien que les spéculations proviennent de 4Chan, qui n’a pas le plus grand bilan, ils ont donné raison dans le passé sur de gros scoops, en particulier en ce qui concerne les marques appartenant à Disney. Selon la dernière rumeur, la nouvelle équipe Revengers comprend Thor, Jane Foster, Valkyrie, les voleurs de scène Korg et Meik, les gardiens de la galaxie Rocket Racoon et Groot, Kid Loki et ol ‘Horse-face Bill lui-même.

S’il s’avère que c’est vrai, alors c’est certainement un tas éclectique de noms pour unir et sauver l’univers. Les fans espéraient peut-être que Bale a fini par jouer à Beta Ray Bill, mais à ce stade, il semble acquis d’avance que le favori du culte va apparaître à un moment donné au cours de Thor: Amour et tonnerre indépendamment.