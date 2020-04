La Géorgie s’apprête à rouvrir des cinémas plus tard ce mois-ci

La Géorgie commencera à rouvrir ses cinémas plus tard ce mois-ci malgré la poursuite de l’épidémie de coronavirus.

Le mois dernier, bien sûr, a vu la fermeture généralisée d’entreprises non essentielles en raison des préoccupations persistantes concernant l’épidémie de coronavirus. Cela, bien sûr, comprenait des salles de cinéma qui fermaient leurs portes, car avoir autant de personnes dans un espace aussi restreint contribuerait sans aucun doute à la propagation de l’épidémie. Mais il semble que l’État de Géorgie se sente prêt à rouvrir certaines de ses entreprises.

Lors d’une récente annonce à la presse, le gouverneur de Géorgie Brian Kemp a annoncé que certaines entreprises seraient autorisées à rouvrir. Cependant, les stipulations seraient lourdes car elles devraient respecter les réglementations en matière de distanciation sociale et d’assainissement. Cette liste comprenait également des gymnases, des salons et des pistes de bowling. Pour le moment, le nombre de salles de cinéma autorisées à être ouvertes n’est pas clair. Lors d’une annonce à la presse, le gouverneur de Géorgie a précisé ce que ces règlements impliqueraient:

«Les entités dans lesquelles je rouvre ne rouvrent pas comme d’habitude. Chacune de ces entités sera soumise à des restrictions spécifiques, notamment le respect des opérations de base minimales, l’éloignement social et l’assainissement régulier. Les opérations de base minimales comprennent, mais sans s’y limiter, le dépistage des fièvres et des maladies respiratoires chez les travailleurs, l’amélioration de l’assainissement du lieu de travail, le port de gants et de masques le cas échéant, la séparation des espaces de travail d’au moins six pieds et le télétravail lorsque cela est possible, et la mise en œuvre d’équipes décalées. . Sous réserve des mandats spécifiques d’éloignement social et d’assainissement, les théâtres, les clubs sociaux privés et les services de restauration seront autorisés à rouvrir le lundi 27 avril. »