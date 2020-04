La Géorgie va rouvrir ses plages malgré la pandémie de COVID-19

Malgré les problèmes de coronavirus, la Géorgie rouvre ses plages après un décret du gouverneur.



Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a publié un décret exécutif qui rouvre les plages de l’État, au milieu de l’épidémie de COVID-19, déclenchant des réactions violentes.

“Le décret du gouverneur suspend l’exécution de toute ordonnance ou ordonnance locale adoptée ou émise depuis le 1er mars 2020 concernant COVID-19”, a déclaré Josh Hildebrandt, directeur des affaires publiques et gouvernementales du DNR, dans un communiqué, selon La colline. “Ce décret a donc levé toutes les ordonnances ou ordonnances locales qui avaient fermé ou restreint l’accès aux plages de Géorgie.

«Les personnes qui quittent volontairement leurs abris pour se rendre sur nos plages ne peuvent le faire qu’à des fins d’exercice en plein air», a-t-il poursuivi.

Le gouvernement de l’État encourage toujours fortement tout le monde à adhérer aux directives de distanciation sociale.

Le maire de Tybee Island, Shirley Sessions, est fermement opposé à la décision du gouverneur et a expliqué pourquoi dans une déclaration publique.

“Alors que le Pentagone a commandé 100 000 sacs mortuaires pour stocker les cadavres d’Américains tués par le coronavirus, le gouverneur Brian Kemp a dicté que les plages de Géorgie devaient rouvrir, et a déclaré que tout décideur qui refuserait de suivre ces ordres s’exposerait à des peines de prison et / ou à des amendes”, a-t-elle déclaré. a écrit. “Bien que les plages doivent rouvrir sur ordre du gouverneur, Tybee n’aura pas accès à la plage et les parkings resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Il convient également de noter que Tybee n’est actuellement pas correctement doté en services médicaux d’urgence et qu’il n’y a pas de sauveteurs en place.”

