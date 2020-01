La grande machine: Oscar Isaac pour jouer et produire l’adaptation

Le Hollywood Reporter annonce qu’Oscar Isaac (Guerres des étoiles franchise) jouera et produira La grande machine. Il a été récemment annoncé que Legendary Entertainment adapterait la bande dessinée primée au prix Eisner de Brian K. Vaughan Ex Machina sous un titre de film différent.

Isaac produira aux côtés de son manager et producteur Jason Spire. Les deux ont précédemment collaboré sur le MGM Opération Finale. Vaughan (Y: Le dernier homme, Saga, Fille de papier) produira.

Inauguration de Vaughan et de l’artiste Tony Harris Ex Machina en 2004 grâce à l’empreinte Wildstorm de DC. La bande dessinée retrace la carrière politique du personnage principal Mitchell Hundred, devenu maire de New York après le 11 septembre. De plus, la série présentait des flashbacks sur le temps des centaines en tant que The Great Machine. Son alter-ego héroïque avait la capacité de parler avec des appareils mécaniques et de leur ordonner de faire ses enchères. Vaughan, Harris et les artistes invités John Paul Leon et Chris Sprouse ont produit 50 numéros et deux spéciaux avant de conclure le titre en 2010.