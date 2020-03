La grande surveillance de Violeta dans ‘Survivors 2020’ qui expose ses parties intimes

Telecinco a diffusé ce soir, le 2 mars, le deuxième débat de ‘Survivors: Connection Honduras’, et avec lui Certains collaborateurs bien connus du format tels que Lydia Lozano, Rosa Benito, Carlos Lozano, Carmen Borrego ou Violeta Mangriñán sont venus sur le plateau.

La télévision peut vous donner un mauvais jeu. Et plus si vous vous en sortez sans sous-vêtements. # ConexionHonduras2 pic.twitter.com/Wj34uWnygG

– M ???? (@ casasola_89) 1 mars 2020

Et précisément avec le conseiller de l’amour de «MYHYV» doit faire l’un des sujets qui ont été discutés dans les réseaux sociaux, puisqu’un oubli a appris plus que le compte, puisqu’ils ont pu voir une partie de leurs parties intimes dans une jambe croisée, ne portant pas de sous-vêtements.

Autres oublis à la télévision

Ce n’est pas quelque chose d’étrange à la télévision, et cela s’est déjà produit à des occasions précédentes, comme celle de Gianmarco Onestini, le couple actuel d’Adara Molinero, qui a joué dans l’un des moments les plus chauds lors de sa participation à la seizième édition de ‘Grande Fratello ». À l’italien, dans un oubli pendant son séjour à la maison, Il portait le pantalon qu’il portait et ses parties intimes pouvaient être appréciées.

De plus, il n’est pas le seul car l’insouciance que Sabrina Salerne a eue lors d’une représentation dans un spécial du Nouvel An dans lequel elle a montré une poitrine est mythique, qui a été suivie des années plus tard par la même insouciance que la présentatrice Terelu Campos avait lors de sa participation à “Regardez qui danse!”.

.