“La grosse erreur de ma vie a été de me droguer”

Kiko Rivera a visité le programme «Viva la vida» le 1er mars, accompagnant sa femme Irene Rosales, qui contribue régulièrement au format. Cela en a profité pour ouvrir à nouveau la chaîne, devant les caméras. Le chanteur était honnête sur les meilleures et les pires décisions qu’il ait prises dans sa vie. Concernant le meilleur succès, il a un prénom et un nom: Irene Rosales. Il ne doutait pas non plus de ce qui avait été la pire décision qu’il ait prise: “L’erreur de ma vie a été d’entrer dans le monde de la drogue”, a avoué Rivera, qui a plus que surmonté cet épisode.

Une fois de plus, le chanteur a fait référence à cette terrible étape de sa vie dont il n’est pas fier: “C’était à cause des circonstances et du moment ensemble.” Le public a été témoin de cette confession lors de son passage dans «GH Duo». Quand il a dû dessiner la courbe de sa vie, le chanteur est tombé en panne et a admis les problèmes qu’il avait avec les substances: “Lui dire, c’était prendre un grand poids sur mon sac à dos.”

Kiko Rivera dans ‘Viva la vida’

Sa femme a été la clé de son rétablissement et a expliqué qu’il était l’une des personnes qui l’ont soutenu pour lui dire à l’intérieur de la maison de Guadalix parce que c’est un moyen d’aider d’autres personnes dans une situation similaire: “Je me suis aussi libéré parce que pour moi il est difficile de faire allusion aux choses. ” Le fils d’Isabel Pantoja a expliqué que les thérapeutes du format lui avaient conseillé d’aller dans un centre mais finalement il n’avait pas besoin: “Il est très difficile de sortir de là sans l’aide d’un professionnel”, commentèrent les Tertulliens de «Viva la vida».

Kiko Rivera, triste de la mort de sa belle-mère

Mais la chose n’était pas là, le fils d’Isabel Pantoja a également admis qu’il a traversé deux moments vraiment difficiles de sa vie: quand sa mère était en prison et la mort de la mère d’Irene Rosales. En fait, le chanteur a déclaré que cette dernière a été bien pire parce qu’il savait à tout moment que sa mère pourrait la revoir plus tard, mais sa belle-mère n’était pas: “Nous étions des voisins et elle me manque beaucoup. C’était le pilier de la famille.” .

L’animatrice du programme, Emma García, voulait que l’invité les mots que Irene Rosales lui a dédié en ces jours compliqués qui se sont écoulés. Rivera a voulu souligner que sa femme a toujours de bonnes paroles pour lui et “qu’il ne le mérite pas”: “Irene est parfaite dans tous les domaines”, a-t-il conclu, tandis que le collaborateur de «Viva la vida» ne pouvait s’empêcher de s’énerver à propos de son mari et des applaudissements du public et de leurs partenaires de format.

