La guerre des clones avant l’arrivée de la nouvelle saison

Après plus de six ans, Star Wars: La guerre des clones sera de retour en février avec une dernière saison et les fans ne peuvent contenir leur enthousiasme pour le retour de la célèbre série animée.

Hier, Lucasfilm a dévoilé une nouvelle bande-annonce de la septième saison de The Clone Wars aux côtés d’une magnifique nouvelle affiche qui représentait de nombreux visages familiers comme Dark Maul et les snips préférés de tout le monde, Ahsoka Tano. Cette dernière tournée promet d’explorer les événements qui ont conduit à la vengeance des Sith et de donner aux fans la conclusion satisfaisante qu’ils attendent depuis la fin de la série avec une saison raccourcie de 6 épisodes en 2014.

En raison des puissantes compétences de narration de Dave Filoni et d’un récit qui a approfondi l’ère pré-galactique, The Clone Wars a toujours été une production très respectée parmi les fans. C’est pourquoi nous sommes tous ravis de voir comment le créateur conclura cette série épique, mais pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore eu la chance de rattraper le spectacle, le compte Twitter officiel de Star Wars a la solution parfaite .

En fait, si vous regardez quatre épisodes de l’émission sur Disney + chaque jour, vous serez rattrapé lorsque la dernière saison arrivera le 21 février:

30 jours avant #TheCloneWars!

Si vous regardez quatre épisodes par jour sur #DisneyPlus, vous serez tous rattrapés lorsque la dernière saison débutera le 21 février. Pic.twitter.com/7xTKOfavSl

– Star Wars (@starwars) 22 janvier 2020

Contrairement à ce que presque tout ce qui porte le nom de Star Wars est source de division dans le fandom, il est difficile de trouver quelqu’un qui a quelque chose de négatif à dire sur cette série. En fait, les fans apprécient tellement la série que, selon la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ce sont eux qui l’ont ramenée pour une autre saison.

Vous pouvez donc compter sur notre parole quand nous disons Star Wars: La guerre des clones vaudra votre temps. D’ailleurs, quelle meilleure façon de consoler votre âme ardente après The Rise of Skywalker que de retourner aux jours glorieux de la République Galactique?