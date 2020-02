La guerre des clones continue d’examiner les relations dans l’épisode 2, “Un écho lointain” – Critique

L’épisode 2 de The Clone Wars, «A Distant Echo», poursuit l’arc Bad Batch alors qu’ils recherchent le signal en direct que Rex et Tech ont trouvé la dernière fois. Rex pense que cela mènera à Echo, qui est présumé mort depuis la saison 3, mais d’autres craignent qu’il ne soit trop personnellement attaché au résultat. Pendant ce temps, Anakin Skywalker rejoint la mission et la saison commence déjà à prendre encore plus d’ampleur. Spoilers à venir pour la saison 7 de The Clone Wars, à travers l’épisode 2.

The Bad Batch, Rex et Anakin alors qu’ils s’infiltrent dans le complexe séparatiste de Skako Minor | Lucasfilm / Disney +

Cet épisode montre si bien les relations des personnages

L’épisode commence à la base de la République sur Anaxes. Le Bad Batch et Rex sont revenus se regrouper avant de se rendre à Skako Minor pour rechercher le signal en direct qu’ils avaient reçu dans le dernier épisode. Alors qu’Anakin, Rex et Hunter parlent de leur départ pour la mission, Anakin rappelle à Rex qu’ils doivent faire cette chose. Malgré quelques reculs, Rex grottes et cela commence une scène incroyable qui montre tant de relations de personnages à la fois.

Comme vous l’avez peut-être deviné, Anakin avait besoin de parler à Padmé, et Rex faisait partie de son plan pour se faufiler et le faire. Comme Anakin passe du temps avec Padmé via un hologramme, Rex est très évidemment en train de monter la garde devant sa caserne. Obi-Wan Kenobi arrive, à la recherche de l’incapacité d’Anakin et Rex à mentir est également en plein écran.

Si vous aviez besoin d’un rappel de la qualité de l’écriture sur The Clone Wars, c’est tout. Non seulement vous obtenez une scène de deux minutes qui montre comment Anakin reste en contact avec sa femme secrète tout en la gardant secrète. Mais cela montre également comment les liens entre Anakin, Rex et Obi-Wan tournent l’un autour de l’autre. La chimie et les circonstances hilarantes en font une scène relatable et divertissante.

Les sentiments personnels de Rex inquiètent Anakin et tous les membres de la mission

Tech, membre du Bad Batch, traduisant avec les habitants de Skako Minor, «The Clone Wars» | Lucasfilm / Disney +

Le morceau de cet épisode a lieu lors de leur mission à Skako Minor pour trouver la source de ce signal en direct et l’interrompre afin que les séparatistes puissent arrêter de prédire les mouvements de la République. Pour Rex, il espère également sauver Echo, dont il espère maintenant qu’il est toujours vivant.

Le slogan de cet épisode est: «La recherche de la vérité commence par la croyance». Mais au début, seul Rex croit en la participation d’Echo à cela. Quant à tout le monde, ils veulent l’avertir qu’Echo pourrait très bien être encore mort. Alors que la croyance de Rex se renforce au fur et à mesure que l’épisode se poursuit, il se bat de plus en plus avec les membres du Bad Batch.

Anakin s’inquiète de ce virage chez Rex, qui est généralement vraiment pondéré, qu’il relaie à Padmé. Elle répond avec espièglerie: «D’où a-t-il appris cela?» ombrage la tendance d’Anakin à laisser les sentiments personnels le guider. Mais elle rappelle ensuite à Anakin que Rex se tient derrière lui dans toutes leurs missions et Anakin devrait faire de même cette fois aussi. Même si les sentiments personnels obscurcissent le jugement de Rex.

Rex n’est pas préparé à ce qu’il trouve

L’immense soin de Rex pour Echo est une exposition des connexions que les Clones ressentent les uns pour les autres. Dans cet esprit, Rex est naturellement horrifié par ce qu’ils trouvent. L’esprit d’Echo est utilisé comme une arme par les séparatistes et il semble qu’il est à peine vivant. Echo est désorienté quand il est sorti de la chambre où il était retenu. Quand il dit: «Tu es revenu pour moi», ça fait mal au cœur.

Anakin et le Bad Batch en mission sur Skako Minor | Lucasfilm / Disney +

Comme mentionné la dernière fois, il est difficile de se rappeler à quel point les combats sont bons, en particulier les Jedi d’Anakin se déplacent avec la Force. C’est tellement fluide quand il se précipite et tranche avec son sabre laser. L’animation a vraiment parcouru un long chemin depuis le film de 2008 où ils ont juste croisé les bras tout le temps en tant qu’espace réservé. Bien que nous sachions que cela fait partie de la refonte de cette saison, cela ne cessera pas d’être cool à regarder.

Il y a un autre petit détail que j’ai remarqué aussi. Dans toutes les autres saisons où Anakin et Obi-Wan étaient sur le terrain, ils portaient leur armure. C’était un bon moyen de montrer qu’ils étaient en guerre, pas seulement pour les affaires Jedi. Mais maintenant, pour mieux cadrer avec leur esthétique dans Revenge of the Sith, ils sont juste dans leurs robes Jedi. Ce n’est pas expliqué, mais c’est une belle touche pour continuer la continuité entre le chevauchement qui doit se produire plus tard cette saison avec les films.

Ce n’est qu’un épisode de 24 minutes et ça finit toujours aussi vite. La semaine prochaine, nous verrons Anakin et les Clones défendre les locaux en quittant Skako Minor, et le sort final d’Echo sera révélé. Toujours aucun signe ou mention d’Ahsoka, mais si cet arc se termine le prochain épisode, alors attendez-la bientôt.