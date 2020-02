La guerre des clones est un retour bienvenu à l’ère Prequel

La franchise Star Wars a connu sa part de hauts et de bas depuis que Disney a acquis Lucasfilm. Je dirais que la franchise a assez bien réussi, mais il est assez clair que le développement sur les projets a été fragile en coulisses. Il y a tout juste deux mois, le public a eu droit à la fin de la saga Skywalker commencée par George Lucas avec Star Wars: The Rise of Skywalker. Maintenant, la dernière histoire de George Lucas Star Wars devrait se terminer avec la dernière saison de The Clone Wars.

Star Wars: The Clone Wars a connu un début cahoteux avec un film sorti en salles qui a été reçu avec des réactions négatives des fans et des critiques. Cependant, personne ne s’attendait à ce que Star Wars: The Clone Wars devienne un incontournable de la franchise. Au fil des ans, la série primée aux Emmy Awards a livré une expansion de la mythologie de Star Wars avec l’arc Mortis, les Clone Troopers, le retour de Darth Maul et, bien sûr, le favori des fans Ahsoka Tano.

Star Wars: The Clone Wars était tout ce que les fans avaient après que la saga Skywalker était apparemment complète avec Revenge of the Sith. Lorsque Disney a acheté Lucasfilm, Star Wars: The Clone Wars a été perdu dans la transition, avec The Lost Missions se sentant vraiment comme la fin de la série à l’époque. Il semblait que Lucasfilm avait quitté la série avec le lancement de Star Wars Rebels. Dave Filoni et ceux impliqués dans The Clone Wars n’étaient pas non plus timides avec les scénarios prévus qui ont été révélés lors des célébrations Star Wars passées. Lucasfilm a même partagé en ligne des épisodes inachevés de The Clone Wars, dont nous verrons certains dans les semaines à venir.

S’il y a une chose que j’ai apprise en tant que fan de Star Wars depuis l’acquisition de Disney, c’est que tout est possible. Au San Diego Comic-Con 2018, il a été annoncé lors d’un panel du 10e anniversaire de Star Wars: The Clone Wars que la série ferait un retour pour le service de streaming que nous connaissons maintenant sous le nom de Disney Plus. J’ai eu la chance de regarder le premier épisode de la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars, intitulé «The Bad Batch». Bien que cet arc soit sorti sous forme de bobines d’histoire en 2014, c’était merveilleux de voir l’animation terminée. Star Wars: The Clone Wars était déjà une série animée incroyablement cinématographique grâce à George Lucas, mais le premier épisode de la dernière saison amène les visuels à un nouveau niveau.

En tant que personne qui a grandi avec la trilogie Prequel, c’était aussi très rafraîchissant, et oserais-je dire … nostalgique de voir l’ère Clone Wars à nouveau pleinement réalisée après que la majorité du contenu de Star Wars sous Disney a eu lieu dans les trilogies Original et Sequel. L’ère Clone Wars est mon époque préférée de Star Wars en raison de la singularité de toutes les planètes, créatures et conceptions de navires, ce que j’espère voir plus à l’avenir. Un autre point fort pour moi a été le travail vocal de Dee Bradley Baker, qui joue tous les clones. Le travail de Baker au cours des saisons passées a eu une énorme influence sur les clones que nous voyons dans la trilogie Prequel. Dans «The Bad Batch», nous le voyons effectuer une fois de plus un excellent travail avec les clones, mais il donne à chaque membre des clones de Bad Batch mutés leur propre personnalité unique.

La musique de cet épisode était également très bonne. Star Wars: Le compositeur de Clone Wars Kevin Kiner a réussi à se faire un nom dans la franchise au fil des ans en nous offrant de nouveaux sons que nous n’avions jamais entendus auparavant dans le langage musical de la série. Kiner élargit à nouveau le palais de la musique de Star Wars tout en rendant hommage à John Williams de manière formidable. Il y a eu un signal musical en particulier qui m’a vraiment marqué tout au long de l’épisode.

Si je devais avoir une plainte, ce serait que l’épisode puisse avoir beaucoup d’expositions à certains moments. Néanmoins, l’épisode est excellent et certainement satisfaisant pour sa durée de 23 minutes, avec une grande action, des moments de personnage et une intrigue convaincante qui gardera les fans de Star Wars: The Clone Wars intrigués. J’ai hâte de savoir où va l’arc Bad Batch et ce que le reste de la saison nous réserve.

Réflexions générales: Après des années à jouer avec l’esthétique de la trilogie originale du côté cinéma et télévision, la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars est un retour incroyablement rafraîchissant à l’ère Prequel. Bien que je sois plus intéressé par ce qui se passera dans les futurs arcs, il semble approprié que la fin de cette série révolutionnaire commence avec les clones, qui sont sans doute le cœur de toute la série. “The Bad Batch” donne l’impression que nous n’avons jamais quitté The Clone Wars, mais il semble également que la série se terminera sur une note élevée avec une animation stellaire, des performances et la qualité cinématographique qui en a fait l’un des plus grands spectacles animés de tous. temps.

Évaluation: 8/10

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.