La guerre des clones sur les ailes de Keeradaks – / Film

“On the Wings of Keeradaks” est le troisième épisode de l’arc “Bad Batch” de Star Wars: La guerre des clones’Dernière saison. Diffusée maintenant sur Disney +, elle montre les troupes du Bad Batch, aux côtés de Rex, Anakin Skywalker et de l’Echo nouvellement sauvé, travaillant pour échapper à Skako Minor en un seul morceau. Il y a plein de petites choses qui seraient intéressantes à approfondir, alors jetons un œil.

Extraterrestres

Alors que le Bad Batch se retire dans cet épisode vers des positions de plus en plus difficiles, ils scellent les portes et regardent à travers l’imagerie thermographique pour voir les droïdes de combat ramper à l’extérieur. Cela ressemble beaucoup à des séquences dans Aliens avec les Space Marines coloniaux, étant de plus en plus encerclées par des xénomorphes de type insecte, rampant partout. Clone Force 99 est capable de gérer la situation avec aplomb, cependant. Au lieu de se retirer hors d’un conduit de ventilation comme les survivants des Space Marines, Wrecker et l’équipage sont capables de sortir d’une flèche au plafond. Wrecker va faire un sacrifice similaire à celui de Vazquez et Gorman, faisant exploser la salle de contrôle derrière lui. Contrairement aux Space Marines, cependant, Wrecker avait Anakin Skywalker pour le soutenir, donc il a été sauvé de l’arme et des explosions ennemies juste à temps, grâce à la Force.

Droïdes de soutien aérien D-Wing

Pour continuer avec les similitudes avec les extraterrestres, les nouveaux droïdes de combat introduits dans cet arc ont une apparence très semblable à celle d’un insecte extraterrestre. Ces droïdes grêles sont nouveaux dans The Clone Wars et sont connus sous le nom de droïdes de soutien aérien D-Wing. Après que les clones et leur collègue Jedi se soient échappés sur le dos des Keeradaks locaux ailés, les droïdes D-Wing révèlent leurs propres ailes et attaquent. C’est la configuration de droïde de combat la plus bizarre que nous ayons jamais vue, mais The Clone Wars a fait de son mieux pour introduire de plus en plus de droïdes dans l’œuvre séparatiste. Des droïdes commando de la série BX qui peuvent infiltrer les avant-postes de clones aux droïdes tactiques qui commandent les navires séparatistes, le spectacle a considérablement élargi la gamme des droïdes.

Les droïdes D-Wing aux formes étranges peuvent se déplier et planer dans le ciel tout en tirant avec leurs blasters. Ils n’ont pas une grande précision, mais ils sont toujours une force menaçante avec laquelle il faut compter.

Il est également intéressant de noter: pendant cette séquence, Wrecker semble avoir une peur distincte des hauteurs. Avec le Bad Batch un peu comme The A-Team, il est facile de tracer une ligne entre la peur des hauteurs de Wrecker et B.A. La peur de Baracus de voler. Surtout que la prochaine chose que Wrecker est invité à faire est de sauter à l’arrière d’un Keeradak et de voler en toute sécurité.

La guerre des mondes

Après avoir atterri dans un village indigène de Skako Minor, Anakin Skywalker et les clones sont laissés ouverts à un assaut total des forces séparatistes de l’armée de l’Union techno. L’une de leurs embarcations de soutien préférées sont les tri-droïdes Octuptarra magna. Ces chars massifs ont une rotation de trois canons laser différents et ne sont pas les choses les plus faciles à démonter. Ceux-ci ont été vus pour la première fois dans Star Wars dans Revenge of the Sith, mais ont depuis été développés dans The Clone Wars. La chose la plus cool à leur sujet, cependant, est qu’ils ont l’air de s’inspirer des trépieds de War of the Worlds. Au début de leur apparition dans cet épisode, l’énorme tri-droïde sort de l’arrière-plan et tire sur des civils et des guerriers en fuite d’une manière qui semble provenir d’une adaptation de l’histoire de H.G. Wells.

Écho sur les ailes des Keeradaks

Ces deux dernières semaines, nous avons couvert la transformation d’Echo et cela semble empirer de mieux en mieux si nous le regardons. Wat Tambor dans cet épisode semble même le considérer davantage comme une propriété que comme une personne. Vous pouvez lire l’histoire d’Echo dans cette pièce et plus sur son apparition dans l’épisode de la semaine dernière dans celui-ci.

Cet épisode nous donne encore plus d’écho et plus de son chagrin. Ce personnage a traversé tellement de choses et il touche à certaines des sciences-fiction les plus fascinantes de Star Wars. Quelle est la vie des clones élevés uniquement pour la guerre due? Ont-ils les mêmes droits à l’autodétermination que les autres? Ou sont-ils des biens? En contrastant la philosophie Jedi, où le Bad Batch et Anakin Skywalker ne reculeront devant rien pour libérer Echo et lui redonner son autonomie et l’Union Techno le traite comme rien de plus que les ingrédients carnés d’une expérience scientifique. Aucune des parties ne le laissera simplement partir et chercher sa propre vie. Cet arc, par thème, nous mène-t-il sur une route où le capitaine Rex se retirera du service avant l’Ordre 66? Seul le temps nous le dira.

