La Haute République, les mises à jour de Battlefront II, l’art et l’imagerie du Mandalorien, la guerre des clones déclassifiée, et plus encore! – / Film

Star Wars: La Haute République

Star Wars: La Haute République, précédemment appelé «Project Luminous», est une nouvelle initiative de publication de Star Wars qui présentera des histoires interconnectées racontées à travers plusieurs voix dans des romans, des livres pour enfants et des bandes dessinées provenant d’une variété d’éditeurs, dont Disney Lucasfilm Press, Del Rey, IDW Publishing, et Marvel. Se déroulant à une époque où la République Galactique et l’Ordre Jedi sont à leur apogée, environ 200 ans avant les événements de Star Wars: La Menace Fantôme, Star Wars: La Haute République pourraient très bien servir d’incubateur pour les futurs films de Star Wars et série en streaming.

Notre propre Peter Sciretta a assisté à l’événement Project Luminous qui s’est tenu aux Walt Disney Studios, alors assurez-vous de vérifier sa couverture. Ensuite, rendez-vous sur StarWars.com pour une interview à lire absolument avec le talentueux groupe d’écrivains – y compris Cavan Scott, Claudia Gray, Charles Soule, Daniel José Older, et Justina Irlande – derrière le nouveau programme d’édition. Voici un aperçu:

Daniel José Older: Habituellement, quand vous faites quelque chose de Star Wars, vous allez avoir dans votre tête, “D’accord, je joue en quelque sorte dans le bac à sable de quelqu’un d’autre.” Il y a un certain respect et on comprend qu’il y a des choses que vous n’allez pas faire que vous voulez faire. C’est toujours vrai, mais maintenant j’ai l’impression que nous créons en fait le bac à sable à un autre niveau. C’est une expérience très différente. Nous comprenons nos paramètres, et maintenant nous allons établir ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire avec ces paramètres. Ce qui est une expérience totalement différente. C’est génial.

Star Wars Battlefront II – L’âge de la rébellion

Le 26 février, la dernière mise à jour pour Star Wars Battlefront II, The Age of Rebellion, a été publié, offrant aux joueurs une grande sélection de nouveaux contenus, y compris sept emplacements coopératifs Age of Rebellion, deux nouveaux renforts sous la forme du chasseur Ewok et de l’agent ISB, quatre nouveaux Blasters, 4 Capital Ships pour Co-Op, les améliorations Hero, les mises à niveau AI et deux nouveaux Heroes Vs. Cartes des méchants. Pour en savoir plus sur la mise à jour, lisez la dernière transmission communautaire et consultez la bande-annonce ci-dessous:

Dans d’autres nouvelles sur les jeux vidéo, Kotaku rapporte qu’Electronic Arts a annulé un spin-off prévu de la populaire série Battlefront avec des éléments du monde ouvert, nommé Viking:

«EA Vancouver a passé un certain temps à concevoir des idées et des prototypes pour Viking, et Criterion est monté à bord peu après. C’est à ce moment que les problèmes ont commencé. Bien que Criterion soit, sur le papier, le studio principal, les défis logistiques du développement de jeux de cross-country en ont fait une proposition difficile. Comme l’a dit une personne impliquée dans le jeu, «trop de cuisiniers» était un thème courant. Les responsables des critères avaient une vision ambitieuse du jeu, visant à mettre fortement l’accent sur l’histoire et les personnages. »

En outre, l’équipe de Games Radar a rendu compte d’un nouveau jeu Star Wars appelé Project Maverick qui pourrait arriver sur le Playstation Network Store. Le titre et les illustrations préliminaires ont été découverts par @psnrelease sur Twitter; un bot d’exploration de données qui rend compte des derniers arrivages sur le PlayStation Store en ligne.

«Serait-ce le rumeur d’un« projet plus petit et plus inhabituel »chez EA Motive décrit par un récent rapport de Kotaku plus tôt cette année? Ou pourrait-il s’agir d’un DLC potentiel Star Wars Jedi: Fallen Order que les fans du jeu d’action-RPG de Respawn réclament? Pour sa part, Respawn a déclaré qu’il n’y avait «aucun plan» pour DLC.

D’autres théories incluent une autre entrée dans l’univers du flipper Star Wars ou un projet de réalité virtuelle similaire à l’expérience Rogue One X-Wing de Criterion de 2016. Nous savons déjà qu’une suite de Star Wars Jedi: Fallen Order est en préparation, mais c’est beaucoup trop tôt. pour une fuite de ce jeu, qui vient probablement d’entrer en pleine production. “

Clone Wars déclassifié

Star Wars: The Clone Wars est de retour pour sa dernière saison sur Disney +, ce qui signifie Clone Wars déclassifié est de retour aussi. Rendez-vous sur StarWars.com pour un aperçu des plus grands moments et surprises du deuxième épisode de la saison sept, “A Distance Echo”. Voici un aperçu:

Padmé coupe le cœur d’Anakin d’une manière que personne d’autre ne peut voir à travers lui plus habilement que même Obi-Wan. Et avec la main ferme d’Amidala, elle est capable de dégager ce qui inquiète son mari secret alors qu’il regarde son ami Rex lutter avec ses propres attachements à Echo. Des points supplémentaires pour la plaisanterie impertinente d’Obi-Wan: “J’espère que vous avez au moins dit à Padmé que j’avais dit bonjour.” Peut-être que le Maître en sait plus que ce qu’il dit sur la vie personnelle de son apprenti?

Il y a aussi un guide détaillé des épisodes, qui comprend une featurette dans les coulisses avec le producteur exécutif Dave Filoni, les acteurs et l’équipe alors qu’ils discutent de la liaison entre Padmé et Anakin Skwalker.

Entretiens avec Talking Bay 94 Dennis Muren, Jake Lunt Davies

Uniquement consacré à des interviews avec les acteurs, l’équipe et les créateurs de cette galaxie lointaine, le podcast Talking Bay 94 propose des histoires jamais entendues depuis des extraterrestres de fond à certaines des plus grandes stars de l’univers.

Cette semaine, rejoignez l’hôte Brandon Wainerdi alors qu’il s’assoit avec la légende des effets spéciaux et neuf fois lauréat d’un Oscar Dennis Muren. Préparez-vous à une plongée en profondeur impressionnante dans l’incroyable carrière de Muren, des batailles spatiales de Star Wars, de la poursuite en voiture de la mine d’Indiana Jones et du Temple maudit, de la séquence de morphing de Willow et de la folie de métal liquide de Terminator 2: Jugement Journée.

Assurez-vous également de vérifier le chat de Brandon avec le concepteur de concept de créature Jake Lunt Davies, qui a aidé à concevoir BB-8 et le Luggabeast dans The Force Awakens, les Porgs et Thala Sirens dans The Last Jedi, et D-O et Aki Aki pour The Rise of Skywalker. Aussi, restez jusqu’à la fin pour entendre une histoire cool sur la façon dont Snaggletooth a fait son chemin dans l’épisode IX!

L’histoire étonnante de Star Wars sur Home Video

Du Kenner Movie Viewer au Laserdisc en passant par 4K Macklunkey sur Disney +, tant qu’il y a un moyen de regarder des films à la maison, Star Wars est là! Rejoignez Jason Gibner et Gabe Bott, animateurs du podcast Blast Points, alors qu’ils reviennent sur l’histoire fascinante de Star Wars en vidéo! Presque toutes les versions majeures sont couvertes alors que la saga passe du super 8 au VHS en passant par le DVD, le Blu Ray et au-delà!

Après avoir écouté l’épisode 208 – L’histoire étonnante de Star Wars sur Home Video, consultez StarWars.com pour un retour sur l’art et l’emballage de la boîte vidéo pour la maison Star Wars des années 80 et 90! Vous pouvez également rejoindre la Blast Points Army en soutenant le podcast sur Patreon, où ils ont des épisodes de critique exclusifs de The Mandalorian et de la dernière saison de The Clone Wars, ainsi que des commentaires audio de longue durée et beaucoup d’autres choses intéressantes.

Star Wars: The Sequel Trilogy Poster Art

J.J. L’œuvre d’art unique de Lendl injecte des sensibilités vintage dans des sujets contemporains de la culture pop. Découvrez son impressionnant style affiche Star Wars: The Sequel Trilogy lithographies d’art, qui sont disponibles en précommande à Entertainment Earth pour 44,99 $ chacun. Les imprimés sans cadre de style vintage mesurent 24 pouces de hauteur x 16 pouces de largeur et incluent un certificat d’authenticité. Prenez-les rapidement, car chaque tirage – Le Réveil de la Force, Le Dernier Jedi, L’ascension de Skywalker – fait partie d’une édition limitée numérotée à la main de seulement 250 pièces. Vous pouvez découvrir le reste de l’art de Lendl ici.

Le Mandalorien – L’art et l’imagerie

Selon Amazon, les fans de The Mandalorian recevront un cadeau génial le 5 mai, le lendemain de “Star Wars Day”. Un livre relié de luxe de l’édition collector consacré à la série Disney + en streaming, Le Mandalorien – L’art et l’imagerie amènera les fans de près et personnels avec le casting, l’équipe et le tournage de la première série télévisée Star Wars en direct, mettant en vedette l’art conceptuel de Doug Chiang, Christian Alzmann, Ryan Church, et plus! Vous pouvez pré-commander le livre maintenant sur Amazon pour 19,99 $.

Sur le sujet des livres, StarWars.com jette un œil à cinq choses apprises Star Wars: The Rise of Skywalker Visual Dictionary, y compris ce qui est arrivé à Dengar, un copain chasseur de primes:

«Traîner dans l’antre des puits d’abandon connus sous le nom de quartier des voleurs dans la ville de Kijimi est un chasseur de primes avec de nombreuses parties cybernétiques. Un vieux chasseur corellien ayant une affinité pour les armures de Stormtrooper de l’époque impériale, utilisant l’alias Rothgar Deng. Comme la façon dont le Dr Evazan et Ponda Baba ont été évoqués, mais qui n’ont jamais été mentionnés dans le Rogue One: The Ultimate Visual Guide, nous obtenons ici des indices de quelqu’un que nous devons connaître. Mais je n’arrive pas à donner un nom à cette monstruosité désormais hideuse d’augmentation à petit budget que nous aurions pu voir pendant les guerres de clones et pourchasser le Faucon Millenium après Hoth. Deng it! “

De plus, au cas où vous l’auriez manqué, Marvel a annoncé une adaptation comique de Star Wars: The Rise of Skywalker en cinq numéros, écrite par Jody Houser (Star Wars: Tie Fighter) avec art par Will Sliney (Star Wars: La montée de Kylo Ren). Le premier numéro de cette série limitée sortira dans les magasins de bandes dessinées en juin.

Les chiffres de Mandalorian Cosbaby révélés

Nos amis de chez Bleeding Cool ont un excellent aperçu des premiers produits d’inspiration mandalorienne de la ligne Cosbaby de Hot Toys, y compris le Mandalorian, l’Enfant alias «Baby Yoda» et le Heavy Infantry Mandalorian. Faites la chose de la main magique et découvrez toute la gentillesse ici.

De plus, Sideshow Collectibles propose de nouvelles pièces incroyables pour le Mando dans votre tribu, y compris la figurine de collection Mandalorian Sixth Scale et la figurine de collection Heavy Infantry Mandalorian Sixth Scale. Après les chiffres de la sixième ligne à l’échelle mandalorienne, on trouve un Death Trooper à la folie, Remnant Stormtrooper et Incinerator Stormtrooper.

En parlant de collection d’objets à collectionner, consultez le bureau de ce pédiatre repéré sur Twitter, présentant une belle exposition de figurines, de jeux et de véhicules vintage Kenner Star Wars!

Le pédiatre d’EV a mon entreprise à vie et cela n’a rien à voir avec ses compétences médicales réelles? pic.twitter.com/tYtLo91vVF

– Ce n’est pas la lune, c’est un Thomas (@thomasLharper) 21 février 2020

Seul: Stormtrooper en fuite

Tourné en 2015 mais tout juste sorti, Seul: Stormtrooper en fuite est un film de fans de Star Wars qui reprend peu de temps après les événements de Return of the Jedi, les Rebels et les Ewoks soignent leurs gueules de bois de célébrer la destruction du Death Star II. Le court-métrage sans but lucratif de six minutes suit un seul Stormtrooper solitaire qui est pris au piège sur la Lune forestière d’Endor tout seul.

Ce mois-ci sur The Star Wars Show

Et enfin, sur le dernier épisode de The Star Wars Show, Anthony Carboni visite la foire du jouet de New York pour découvrir toutes les nouvelles marchandises de The Mandalorian et Star Wars: The Clone Wars, et Kristin Baver met en lumière Star Wars: La Haute République. De plus, le détective Maclunkey est sur l’affaire, déterminé à aller au fond de ce qui est arrivé au pauvre Greedo.

