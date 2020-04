La jazziste Ellis Marsalis Jr perd la vie en raison de la situation actuelle dans le monde | AP

Ellis Marsalis Jr., le pianiste de jazz, professeur et patriarche d’une célèbre famille musicale de la Nouvelle-Orléans, a perdu la vie mercredi soir d’une pneumonie causée par la situation qui sévit dans le monde entier, laissant six enfants et une profonde héritage. Il avait 85 ans.

«Mon père était un musicien et un professeur géant, mais un père encore meilleur. Il a tout donné pour que nous puissions développer notre plein potentiel », a déclaré son fils Branford.

“La pneumonie a été la cause directe de sa perte, mais elle a été causée par la situation qui affecte actuellement le monde”, a confirmé Ellis Marsalis III à l’AP lors d’un entretien téléphonique.

Il a déclaré que dimanche, il avait conduit de Baltimore pour accompagner son père, qui a été hospitalisé en Louisiane, un état gravement touché par la situation actuelle. D’autres membres de la famille ont également passé du temps avec lui.

“Il est parti comme il a vécu: en acceptant la réalité”, a tweeté Wynton dans un message avec des photos de son père.

Branford a inclus dans sa lettre un texte qu’il a dit avoir reçu du professeur de droit de Harvard, David Wilkins: “Nous pouvons tous nous étonner de l’audace absolue d’un homme qui croyait pouvoir enseigner à ses enfants noirs à être excellents dans un monde qui rejetait cette possibilité, puis les voir arriver à redéfinir ce que l’excellence signifie pour toujours. »

Dans un communiqué, le maire LaToya Cantrell a déclaré: «Ellis Marsalis était une légende. C’était le prototype de ce que nous voulons dire lorsque nous parlons du jazz de la Nouvelle-Orléans. Il était un enseignant, un père et une icône _ et il n’y a pas de mots pour décrire l’art, la joie et l’émerveillement qu’il a montré au monde. “

Parce que Marsalis a choisi de rester à la Nouvelle-Orléans pendant la majeure partie de sa carrière, sa réputation a été limitée jusqu’à ce que ses fils prennent de l’importance et le mettent au jour, lui gagnant de nouveaux contrats d’enregistrement, des concerts, des apparitions à la télévision et des tournées.

″ Il était comme le coach de jazz. Il a mis son sweat-shirt, a sifflé et a mis l’équipe au travail », a déclaré Nick Spitzer, animateur de l’émission radio American Routes et professeur d’anthropologie à l’Université de Tulane.

Les Marsalis jouaient rarement ensemble lorsque les garçons étaient plus jeunes, mais ils ont fait une tournée en 2003 lors d’un événement résultant d’une fête de famille qui s’est transformée en un spécial PBS lorsque le vieux Marsalis a pris sa retraite en tant que professeur à l’Université de la Nouvelle-Orléans.

