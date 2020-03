La Jornada: Art et temps

▲ Le réalisateur espagnol aux multiples facettes Carlos Saura, à Guadalajara, Jalisco, en février dernier.Photo Arturo Campos Cedillo

L

L’éternelle controverse sur la question de savoir si un classique peut être joué ou non, mis en scène dans une perspective contemporaine ou toujours selon l’époque à laquelle il a été écrit, est une discussion qui n’aura jamais de solution. Pour ma part, je pense que, dans le respect du texte et de sa signification originelle, la condition pour qu’il soit touché est le talent. Si un classique est abordé de manière inintelligente et transformé en ordure, cela doit être condamné. Mais s’il est traité avec une créativité authentique, rafraîchi et donné un nouvel arôme, alors ce travail va rajeunir et sera encore plus agréable pour de nouveaux publics qui le connaissent des siècles après son écriture.

La réflexion vient à l’esprit en contemplant la version du Grand Théâtre du Monde, par le grand maître du baroque littéraire, Don Pedro Calderón de la Barca, présentée par la compagnie de théâtre Jalisco Imagina Producciones, et l’Université de Guadalajara à travers sa Direction de La culture, dans une très courte saison à Mexico, compte tenu de la contingence connue de tous. Sans faute, il doit être remplacé.

Elle ne peut être arrêtée car cette mise en scène mérite d’être vue par beaucoup et pas seulement par quelques-uns qui risquent d’assister à l’une de ses quatre seules représentations au Hellenic Theatre. Ce montage n’est pas mexicain, mais espagnol et, en Espagne, a été créé par nul autre que le grand cinéaste Carlos Saura.

Saura est venu au Mexique grâce aux efforts des institutions publiques et privées susmentionnées et, à Guadalajara, il a personnellement monté et réalisé la version en question. Et, sans aucun doute, c’est un privilège de travailler sous les indications d’un directeur de la stature de cet hispanique, je mentionne tous ceux qui avaient cette prérogative: Carlos Aragón, Emma Dib, Alejandro Calva, Jesús Hernández, Denisse Corona, Eduardo Villalpando, María Balam, Said Sandoval, Carolina Ramos, Marco Antonio Orozco, Agni González et Erandi Rojas.

L’œuvre a été publiée en 1655, à près de 400 ans, la version que Saura nous propose est forcément irrévérencieuse, mais elle a un caractère intelligent, créatif, drôle et, surtout, irrévérencieux attaché au texte original, auquel elle ne fait que de petits ajouts à placez-le aujourd’hui et ici et maintenez la structure calderonienne entière qui est présentée telle quelle.

L’auteur explique au monde l’œuvre de la création et ses fondements théologiques.

Les personnages sont présentés au Monde, qui leur donne les costumes pour la représentation de la comédie de la vie, dont le titre est Bien travailler, que Dieu est Dieu. Une fois la comédie terminée, le Monde enlève tous ses costumes. Les personnages se rendent au Monde pour se présenter devant l’Auteur, après quoi il invite ceux qui ont bien représenté l’œuvre au banquet eucharistique.

Pour les nouveaux publics, l’opportunité de rencontrer un classique est présentée ici, ainsi qu’une mise en scène absolument contemporaine, ce qui augmente sans aucun doute l’attractivité, car elle les place dans leur maintenant. Ainsi, par exemple, un acteur interroge l’auteur – Calderón de la Barca lui-même – sur le contexte politico-social de son personnage, et la réponse de l’auteur est, à son tour, une question: êtes-vous communiste? Face aux démarches d’une actrice, l’auteur conclut qu’elle est féministe et anarchiste. Comme ceux-ci, il existe de nombreuses autres situations qui sont très agréables, sans exclure, bien sûr, la position autoritaire du réalisateur-auteur qui rappelle à ses acteurs que le texte est le sien et doit être dit comme il veut ou ils peuvent laisser l’essai immédiatement et partir dans un vent frais.

Directeur tout-terrain comme on l’appelait, car il s’aventure avec la même fortune dans l’opéra, le théâtre, la télévision et tout ce qu’il veut, Carlos Saura nous a laissé dans Le Grand Théâtre du Monde un délicieux échantillon de cela, et pour cette raison je finis par réitérer mon insistance: votre saison doit être répétée ici et, bien sûr, prolongée.

.