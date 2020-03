La Jornada: Art et temps

L

La situation d’après-guerre a conduit les États-Unis à la grande fissure de 1929, à la récession économique et à la crise des années 1930, qui, entre autres, ont provoqué le chômage de milliers de personnes, y compris des musiciens qui faisaient partie des groupes, des groupes musicaux apparus dans des boîtes de nuit, des restaurants, des salles de danse et des lieux similaires qui les ont licenciés pour ne plus pouvoir les payer ou simplement parce qu’ils ont fait faillite, tandis que la criminalité, en complicité avec les autorités, a augmenté de plus en plus avec la violation de la loi sèche et trafic des blancs, entre autres. Tout cela au rythme des claquettes, du jazz, des beaux clapets, des cravates blanches, des costumes rayés, des guerres de gangs et, bien sûr, une plus grande accumulation des seigneurs de l’argent.

De tout cela, en 1959, le cinéaste Billy Wilder a fait une merveilleuse parodie dans le film que nous avons connu en espagnol comme Una Eva et dos Adanes qui a joué dans deux grands acteurs, Jack Lemmon et Tony Curtis et, comme un authentique ange tombé du ciel pour le plus grand plaisir de les humains, la jamais assez bien pondérée Marilyn Monroe.

Peu de temps après, avec un livret de Peter Stone, de la musique de Jule Styne et des paroles des chansons de Bob Merrill, le film a sauté au théâtre et, comme Sugar, a également atteint un succès total, arrivant dans le pays en 1975 aux mains de ce seigneur du théâtre Manolo Fábregas et son épouse, Fela, également figure théâtrale. Sa mise en scène a eu lieu ici par Silvia Pasquel, Enrique Guzmán et le déjà grand acteur, Héctor Bonilla.

A 45 ans, cinq ans, au Théâtre Insurgentes, Sugar revient au Mexique, aussi frais, amusant et stimulant qu’alors, et au milieu du plaisir, il continue de dire des choses qui, étant donné son format de comédie musicale, sont diluées pour la plupart du public, mais ils sont là – et dans la vraie vie, ici, malheureusement -, comme l’impunité des gangsters qui autorise toutes sortes de crimes, y compris financiers, et, en revanche, la tolérance ouverte concernant les préférences sexuelles de chacun, résumée dans la dernière phrase de l’ouvrage: Personne n’est parfait.

Sous la direction d’Anaí Allue, l’amusant bien que dans le contexte pathétique de Joe et Jerry, deux musiciens au chômage qui ont dû se rendre dans un endroit où ils envisagent un meurtre collectif à cause de la faim, sont obligés de fuir et de se déguiser en femmes pour travailler. dans un orchestre féminin, il se déroule sans heurts, agile, relaxant et amusant, grâce en grande partie à la chorégraphie d’Óscar Carapia, ainsi qu’à sa résidente, Gabriela Aldaz Perroni et, bien sûr, soulignée, grâce à la performance du chœur infatigable et féminine qui fait tout dans un travail visiblement épuisant, mais qui se développe avec une telle fraîcheur et une telle confiance en soi que cela semble même facile.

Dans les rôles principaux, se développant, par ordre croissant de qualité histrionique, sont: Arath de la Torre (Joe); Cassandra Sánchez Navarro (Sugar), petite-fille des Fábregas, dont j’avoue ne pas me souvenir dans les performances précédentes, mais d’ici je le ferai pour la qualité de sa performance, et Ariel Miramontes, une très agréable surprise, depuis son surnom le plus connu de Albertano n’a pas préfiguré quoi que ce soit de positif, mais sa performance en tant que Jerry et son personnage féminin ne méritent que mes applaudissements. Mention spéciale pour ce vétéran et très bon acteur, Mauricio Herrera, qui tout au long de sa carrière nous a laissé des choses très mémorables et qui chez Sugar confirme sa grande profession.

Sugar, avec un orchestre live dirigé par Carlos A. Ramírez, et avec une scène, méritait un hommage à Divina Marilyn, au Insurgentes eatro, se produit du jeudi au dimanche.

