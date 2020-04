La Jornada: Comic-Con annulé en raison d’une pandémie

Ap

Journal La Jornaya

Samedi 18 avril 2020, p. 8

Les anges. Le Comic-Con de cette année à San Diego a été annulé en raison des restrictions imposées aux grandes congrégations pour la pandémie de coronavirus. Les organisateurs ont déclaré qu’ils prévoyaient leur retour pour juillet 2021.

Le festival annuel était prévu du 23 au 26 juillet au San Diego Convention Center et aux alentours. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré mardi qu’il ne pensait pas que des événements massifs tels que des jeux sportifs, des concerts, des foires et des festivals pourraient avoir lieu à nouveau en 2020.

La surveillance continue des avertissements sanitaires et les récentes déclarations du gouverneur de la Californie ont clairement montré qu’il ne serait pas prudent d’aller de l’avant avec les plans pour cette année, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué vendredi.

Chaque année, plus de 135 mille personnes – dont beaucoup avec des costumes élaborés – assistent à la convention de bande dessinée qui a célébré en 2019 son 50e anniversaire. La distanciation sociale serait difficile à gérer dans un acte célèbre pour ses longues files d’attente et ses salles bondées. Il n’est pas rare de voir des milliers de personnes dans une pièce pour une conférence, et la salle d’exposition est souvent bondée de gens à la recherche de marchandises.

Ceux qui ont acheté des billets pour l’édition 2020 auront la possibilité d’obtenir un remboursement ou de les transférer en 2021. Ceux qui ont fait une réservation d’hôtel seront également remboursés.

Le centre des congrès a été adapté pour abriter temporairement les sans-abri afin de contrôler la propagation du virus.

