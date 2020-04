La Jornada: Dans le peuplier

▲ Les habitués d’El Chopo.Photo Javier Hernández Chelico

Il a fallu 32 ans pour que la rue Aldama du quartier Buenavista / Guerrero, entre les rues Sol et Luna, soit désertée un samedi: aujourd’hui, le Tianguis del Chopo ne sera pas installé dans sa maison habituelle. En raison des dernières dispositions des autorités correspondantes, El Tianguis Cultural del Chopo suspend ses activités jusqu’à nouvel ordre, dans un exercice de responsabilité et d’unité pour le bien de [email protected] et la campagne Restez à la maison et Susana Distancia, lit-on dans une déclaration publiée par le Comité représentatif des tianguis. Le même document exprime l’inquiétude causée par les piles qui peuvent se faire passer pour des marchands et envahir la zone référencée: à partir du samedi 4 avril 2020, les marchands ou étals installés sur la Calle de Aldama, axe 1 et même la rue Luna, dans le quartier de Buenavista. Ils ne sont pas du Chogu Cultural Tianguis, précisent dans leur lettre les membres du traditionnel rocker tianguis, qu’ils enverront aux autorités correspondantes de la mairie de Cuauhtémoc. Une autre stratégie sera que pendant l’inactivité du Tianguis il y aura des commissions à chaque accès pour informer les visiteurs de la situation. Contact: TCCHopo Official sur Facebook.

Films, lectures, dessins et rock and roll gratuits

Filminlatino propose 536 titres entre longs et courts métrages, ainsi que des documentaires à voir sur le bonnet. Il vous suffit de vous inscrire et maintenant. Le panneau d’affichage est cool; par exemple, Los jefes del rock, de Guillermo Piñón, qui couvre une période charnière pour le rock mexicain: 1968-1971; Armando Vega Gil est le pilote et Javier Bátiz, Álex Lora et Mastuerzo apparaissent, dignes représentants de trois générations différentes de rockers. Vous pouvez également sauver des films classiques tels que Faith, Hope and Charity, Call Me Mike ou Matinée; Il y a aussi l’archi censuré The Black Widow. Et pour ne pas varier, il faut voir l’Année de la peste. Alors, cliquez sur https://www.filminlatino.mx/canal/gratismx. Une autre activité est d’approcher Teleo, une campagne à laquelle Beatriz Rivas a rejoint, qui nous a donné plusieurs lectures sur son mur Facebook. On nous a gagné: Expiration Date, roman écrit de concert avec Eileen Truax et l’inoubliable Armando Vega Gil, à qui Beatriz a dédié des textes émouvants. D’un autre côté, Alfredo López Casanova, auteur de la sculpture Rockdrigo exposée à la station Balderas del Metro, enseigne un atelier de dessin gratuit sur la plateforme Zoom, de 20 à 21 heures sur Facebook; la clé pour rejoindre est 390391640. Quant au rock and roll, il y a du bon temps. Par exemple, Rod Levario et Rafael Mendoza offrent deux concerts sur leurs murs, Armando Rosas a créé une chanson et Rafael Catana fouille dans sa trompe et frappe certaines de ses chansons; pendant ce temps, Dementia Sinner a écrit sur le même réseau: Bonjour les amis. Bienvenue à mon concert live. Anciennes et nouvelles chansons de mon nouvel album. Salú et La ville où j’habite / est ma prison et ma liberté (Orquesta Mondragón / Joaquín Sabina).

