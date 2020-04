La Jornada: Dans le peuplier

▲ Avant et maintenant à El Chopo.Photo Javier Hernández Chelico

E

pistolet pour un adieu punk: par l’accès sud au Tianguis del Chopo il y avait une clôture qui servait de journal mural; Là, ils ont accroché des affiches pour annoncer des concerts de rock, contacter des musiciens, vendre des instruments de musique ou bavarder. Sur ce mur, un samedi, une affiche est apparue qui a retenu l’attention. Son titre: Fabiola la puta (a avec des lettres punk). Dans le texte, il était lu: Le temps est écoulé, vous êtes parti sans dire au revoir, sans au revoir, comme vous l’avez rêvé, vous avez rencontré la mort qui vous accompagnait toujours à chaque pas, dans chaque seringue, dans cette fumée qui vous a tué. Nous n’avons pas compris votre sens, bien que je sache ce qui vous manquait, comme nous, c’était l’amour, c’était la tendresse, que vous nuanciez avec la violence et détestiez saigner sur votre chemin. Maintenant que vous n’êtes pas ici avec nous, la vie totalement rejetée devient imprécise et continue de hanter celle qui vous suivra, ma chère sœur punk; Puissiez-vous vous reposer de cet enfer où vous êtes maintenant. Nous ne vous oublierons jamais. La lettre a été signée par Punks TR Rotos. C’était en novembre 2004. Aujourd’hui, avril 2020, le Tianguis del Chopo est toujours absent, mais tout le groupe attend son retour prochain.

Autre avril

Dans son numéro 963 (décembre 2004), le magazine Rolling Stone répertorie les 100 balles de balai les plus populaires de tous les temps. Comme Rolling Stone par le prix Nobel Bob Dylan et Satisfaction (I can’t get no) par les Stones se classent respectivement premier et deuxième. Ils sont suivis par un couple qui à cause de leur message intemporel sont des hymnes générationnels: Imaginez, avec son message lennonien attachant, apparaît en troisième place: Vous pouvez dire que je suis un rêveur / Mais je ne suis pas le seul / J’espère qu’un jour vous nous rejoindrez / Et le le monde sera un. En quatrième position, Marvin Gaye avec la chanson What’s going, qui contient des phrases qui gagnent en force en raison de la situation actuelle. Marvin chante: Mère, mère / il y en a trop comme toi qui pleure / Frère frère / il y a trop de mort / tu sais que nous devons trouver un moyen / apporter de l’amour aujourd’hui, oui / Père, père / nous n’avons pas besoin d’augmenter la tension / vous verrez, la guerre n’est pas la réponse. Et déjà installé, en mode nostalgie, on se souvient d’un peu de fraîcheur avril: le 29 avril 1988, Miguel Ríos inaugurait une nouvelle ère de concerts de masse sur la Plaza México. Pendant ce temps, le dimanche 9 avril 1989, Rod Stewart est apparu au stade Corregidora de Querétaro. Carlos Santana l’avait fait au Camp Nou le 5 novembre 1988. Les trois concerts mentionnés étaient avant Ocesa et avaient eu l’euphorie provoquée par l’ouverture aux présentations de groupes de rock dans les stades devant des milliers de spectateurs, qui, évidemment, ils ont montré tellement d’énergie que c’est devenu un gâchis célébré / couvert par la presse jaune. Mais, tous les trois sont des concerts pionniers avec une présence massive dans une nouvelle scène. Surtout celle de Miguel Ríos, célébrée dans une tempête, mais très appréciée des musiciens et du public…. La ville où je vis / est ma prison et ma liberté (Orquesta Mondragón / Joaquín Sabina.) Carpe diem y salú.

.