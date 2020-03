La Jornada: Dans le peuplier

E

Dans un communiqué détaillé, le Comité Chopo le fait savoir: Afin de rester les samedis suivants … et jusqu’à ce que l’éventualité passe, le Chogu Cultural Tianguis mettra en œuvre une stratégie préventive basée sur les recommandations émises par les autorités correspondantes. Il explique en outre: Malheureusement, nous avons confirmé la suspension de nos activités culturelles dans ses différents forums dans une première action préventive. Autrement dit, il n’y aura pas de concerts, de signatures d’autographes, d’expositions ou de présentations de livres jusqu’à nouvel ordre. En conclusion, on peut lire: Tout changement dans la situation d’urgence, nous ferons rapport et nous nous conformerons à ce qui correspond. TCCHopo Official sur Facebook.

La photo d’Axl

La récente présentation de Guns’n Roses à Vive nous a rappelé des nuits pleines de rock and roll où la guilde des journalistes n’était pas si nombreuse. Ainsi, le 1er avril 1992, appareil photo prêt, nous sommes allés au Palais des Sports. Il jouerait Guns n ‘Roses pour la première fois au Mexique. Son hard rock a été entendu partout et la renommée d’Axl Rose était à travers le toit: il était le terrible garçon de rock et sa mauvaise conduite était légendaire. Depuis le concert, nous savions que l’équipe du groupe avait interdit l’accès aux journalistes avec des caméras. Face à une telle imposition, je me suis souvenu que José Luis Velasco, également photographe Connect, était là. Je l’ai cherché pour savoir ce qu’il ferait de son équipement photographique. Nous sommes arrivés à la même conclusion: nous le clouerions clandestinement. Installés dans la tribune de presse, nous n’avons pas résisté à la tentation de faire notre travail – nous l’avions déjà fait, Velasco et moi, avec Bob Dylan en avril 1991. Avec la caméra camouflée sous la veste, nous sommes descendus jusqu’à ce que la scène soit proche de nous . Nous avons infiltré les gars qui étaient debout: pendant que l’un de nous prenait la photo, l’autre versait de l’eau. Mais il se trouve que pendant que Velasco se concentrait sur Axl, le bassiste Duff McKagan l’a découvert en train de prendre la photo et a immédiatement signalé à son équipe de sécurité, qui a parfaitement localisé qui photographiait la performance. Le point de Duff était si théâtral que nous avons même réalisé que nous avions été découverts. Rapidement, José Luis Velasco a baissé la caméra et me l’a discrètement donnée; Il est resté très immobile au même endroit pour que la sécurité puisse aller directement à cet endroit, tandis que moi, déjà avec la caméra sous ma veste, j’ai glissé à travers la foule vers la presse. Déjà assis et calme, j’ai continué à apprécier Guns. En peu de temps, j’ai vu arriver Velasco: que s’est-il passé? Lui ai-je demandé. Eh bien, oui, les agents de sécurité sont venus et ils m’ont sculpté, et bien à l’improviste ils ont fouillé et fouillé et n’ont rien trouvé pour moi. Ils ont tous été tournés pour voir Duff et il m’a souligné avec insistance que c’était moi qui prenais des photos. Finalement, ils n’ont rien trouvé pour moi et ils ont dû me laisser partir … Au final, une photo d’Axl a illustré une chronique de ce concert dans le magazine Connect. Au revoir à Ese Silver, Javier Velázquez, harmonica player et stock player.

.